صیانت از تولید راه مقابله با تحریم است/واردات ۷۰۰ میلیون دلار موز معنایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه یکشنبه در جمع مردم کهک در مسجد جامع این شهر، گفت: مردم قم بر گردن انقلاب حق دارند چرا که انقلاب حرکت خود را از قم آغاز کرد و این نشاندهنده بصیرت و دلدادگی مردم قم به انقلاب بود.
وی با بیان اینکه همه باید تلاش کنند تا مشکلات مردم در بخشهای مختلف استان قم مرتفع شود افزود: در رژیم گذشته به دلیل اینکه شاه از حوزههای علمیه هراس داشت، به قم توجه جدی نمیشد که بعد از انقلاب سازندگی در قم بوجود آمد، هر چند که شاهد عقب افتادگیهای زیادی هستیم.
عدم اجرای قانون هدفمندی یارانهها مشکلاتی در بخش تولید ایجاد کرد
لاریجانی افزود: پس از هدفمندی یارانهها مشکلات زیادی برای بخش تولید بوجود آمد که اگر قانون در این زمینه به درستی اجرا میشد شاهد این مشکلات نبودیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در مجلس تدبیر شد تا قیمتها در طول ۵ سال افزایش یابد و در این خصوص مبلغی برای بخش تولید در نظر گرفته شد که البته تا کنون پرداخت نشده است.
صیانت از تولید راه مقابله با تحریم است
رئیس قوه مقننه در ادامه عنوان کرد: تحریمهای دشمنان به دلیل آن است که تولید در کشور رونقی نداشته باشد که یکی از راههای مقابله با تحریم دشمنان نیز صیانت از تولید است.
وی با بیان اینکه باید جلوی واردات بیرویه میوه در کشور گرفته شود افزود: امروز معنایی ندارد که ۷۰۰ میلیون دلار موز وارد کشور شود که این بودجه باید در جای دیگری هزینه شود.
لاریجانی تاکید کرد: منابع داخلی کشور باید صرف در بخشهای تولیدی شود تا مشکلات معیشت و اشتغال جوانان حل شود و در این راستا مجلس و دولت باید تلاش کنند تا در این جهت گام بردارند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمنان بدنبال شکستن ابهت ایران در دنیا و منطقه هستندعنوان کرد: باید مشکل معیشت و اشتغال در اولویت برنامهها قرارگیرد و نباید به حاشیهها پرداخت تا دشمنانی که بدنبال دلسرد کردن مردم از انقلاب هستند ناامید شوند.
امروز دعوا بر سر حل مشکلات اصلی مردم نیست
وی اضافه کرد: وقتی در کشور مشاجره زیاد باشد این امر دشمن را خرسند و خوشحال میکند و امروز میبینیم دعوا بر سر حل مشکلات اصلی مردم نیست.
لاریجانی افزود: نظرات متفاوت در کشور باید وجود داشته باشد اما این اختلاف سلیقهها نباید به نزاع و درگیری ختم شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس هشتم نیازهای مردم را در نظر داشت و در این راستا ۳۰۰ قانون را مصوب کرد تا این مشکلات مرتفع شود.
جوجه دیکتاتورهای منطقه میخواهند انتخابات ایران پر رنگ نباشد
رئیس قوه مقننه حضور مردم در صحنه انتخابات را مهم دانست و افزود: کشورهای غربی و جوجه دیکتاتورهای منطقه میخواهند انتخابات پررنگی در کشور ما برگزار نشود تا ابهت ملی مردم ایران را خدشه دار کنند.
وی ابراز داشت: حضور ملت ایران این بار اهمیت بسزایی دارد و مردم ما نیز با همه مشکلاتی که وجود دارد اما این دلدادگی خود را به نظام و انقلاب ثابت خواهند کرد و حضور گستردهای در صحنه خواهند داشت.
افراد متخصص وارد مجلس شوند
لاریجانی تاکید کرد: باید در کشور تلاش شود تا افراد آزموده، با تجربه و متخصص وارد مجلس شوند و هر چقدر وزنه نمایندگان قویتر باشد کمیسیونها مختلف مجلس نیز قویتر خواهند بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پخش شب نامههایی علیه وی افزود: عدهای در روزهای اخیر عکس بنده و آقای هاشمی را در کنار هم گذاشتند و از این طریق میخواهند به مردم بگویند که ما ولایت را قبول نداریم در حالی که بنده و خانواده من مرید و مقلد رهبر معظم انقلاب هستیم و این گونه کارهای سبک چیزی را ثابت نمیکند.
رئیس قوه مقننه افزود: نباید فضای انتخابات غبار آلود باشد و باید در فضایی آرام مردم بتوانند نمانیدگان خود را انتخاب کنند.
لاریجانی بیان کرد:
صیانت از تولید راه مقابله با تحریم است/واردات ۷۰۰ میلیون دلار موز معنایی ندارد
قم - خبرگزاری مهر: رئیس قوه مقننه با انتقاد از واردات بیرویه میوه به کشور گفت: تحریمهای دشمنان به دلیل آن است که تولید در کشور رونقی نداشته باشد که یکی از راههای مقابله با تحریم دشمنان نیز صیانت از تولید است.
به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی شامگاه یکشنبه در جمع مردم کهک در مسجد جامع این شهر، گفت: مردم قم بر گردن انقلاب حق دارند چرا که انقلاب حرکت خود را از قم آغاز کرد و این نشاندهنده بصیرت و دلدادگی مردم قم به انقلاب بود.
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