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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

حجت الاسلام صداقت:

شرکت آگاهانه در انتخابات یک فریضه دینی و ادای وظیفه ملی است

شرکت آگاهانه در انتخابات یک فریضه دینی و ادای وظیفه ملی است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه گفت: شرکت آگاهانه در انتخابات یک فریضه دینی و ادای وظیفه ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالنبی صداقت یکشنبه شب در مراسم افتتاح حسینیه بیت الزهرا(س) بندرعباس با اشاره به اهمیت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: امروز شرکت آگاهانه در انتخابات انجام یک فریضه دینی و ادای وظیفه ملی - اجتماعی است.

حجت الاسلام صداقت در ادامه سخنان خود بیان داشت: یکی از عرصه های مهمی که دشمن برای تحقق اهداف خود سرمایه گذاری زیادی صورت داده،‌عرصه انتخابات است.

وی افزود: چیزی که دشمن را در این عرصه ناکام می گذارد، شرکت مقتدرانه و توأم با بصیرت و آگاهی عموم مردم در عرصه انتخابات است.

صداقت در ادامه گفت: افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران در میان نظام های حکومتی، برخورداری از ویژگی خداباوری و مردم گرایی آن است.

وی در ادامه اظهار داشت: حضور پرشور مردم در پای صندوقهای رأی،‌ علاوه بر تقویت نظام انقلاب اسلامی،‌ سیلی محکمی به صورت معاندان و دشمنان و خط بطلانی بر توطئه توطئه گران خواهد بود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه عنوان کرد: به تعبیر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، ‌نتیجه انتخابات که موضوع بسیار مهمی است،‌ مسئله دوم ماست  ومسئله اول  نفس انتخابات است که انتخابات باید با شور و هیجان و حضور مردمی صورت بگیرد.

وی افزود: حفظ جمهوری اسلامی از نماز واجب تر است و یکی از مهمترین راه های پاسداری از نظام،‌ حضور جدی و گسترده در انتخابات است.

کد مطلب 1544710

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