فضای انتخابات در گلستان آرام است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی یکشنبه شب در نشست با جمعی از نامزدهای حوزه های انتخابیه گلستان با مسئولان قضایی و امنیتی، با اشاره به فضای آرام حاکم بر انتخابات استان گفت: اگر نامزدها بخواهند به نتیجه دلخواه شان دست پیدا کنند باید فضای رفاقتی- رقابتی را در این عرصه جایگزین فضای خصومتی کنند.

جمشیدی در ادامه سخنان خود گفت : باید نامزدها به نتیجه نهایی که روز 13 اسفند اعلام می شود احترام بگذارند و از جر زنی های سیاسی و تشویش امنیت عمومی خودداری کنند.

وی تاکید کرد: همه کسانی که برای شرکت در انتخابات نامزد شده اند ، سرمایه ی این نظام هستند و اگر کسی تایید نشد به معنی کنار گذاشته شدن وی از عرصه های مدیریتی کشورنیست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با اشاره به فتنه 88 در کشور گفت: در انتخابات مجلس، دشمن در صدد ایجاد چالش در سطح استان ها و شهرستان ها هستند لذا باید کاندیداها مراقب افرادی که وارد ستادهای انتخاباتی آنان می شوند باشند.

جمشیدی با بیان این که کاندیداها زبان گویای نظام دینی هستند گفت: باید این افراد با بالانس هواداران خود ، مراقب باشند ناخواسته در مسیر اهداف دشمنان قرار نگیرند.