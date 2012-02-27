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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

جمشیدی:

فضای انتخابات در گلستان آرام است

فضای انتخابات در گلستان آرام است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان، فضای انتخابات در استان را آرام توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی یکشنبه شب در نشست با جمعی از نامزدهای حوزه های انتخابیه گلستان با مسئولان قضایی و امنیتی، با اشاره به فضای آرام  حاکم بر انتخابات استان گفت: اگر نامزدها بخواهند به نتیجه دلخواه شان دست پیدا کنند باید فضای رفاقتی- رقابتی  را در این عرصه جایگزین  فضای خصومتی کنند.

جمشیدی در ادامه سخنان خود گفت : باید نامزدها به نتیجه نهایی که روز 13 اسفند اعلام  می شود احترام بگذارند  و از جر زنی های سیاسی و تشویش امنیت عمومی خودداری کنند.

وی تاکید کرد: همه کسانی که برای شرکت در انتخابات نامزد شده اند ، سرمایه ی این نظام هستند و اگر کسی تایید نشد به معنی کنار گذاشته شدن وی از عرصه های مدیریتی کشورنیست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با اشاره به فتنه 88 در کشور گفت: در انتخابات مجلس، دشمن در صدد ایجاد چالش در سطح استان ها و شهرستان ها هستند لذا باید کاندیداها  مراقب افرادی که وارد ستادهای انتخاباتی آنان می شوند باشند.

جمشیدی با بیان این که  کاندیداها زبان گویای نظام دینی هستند گفت: باید این افراد با بالانس هواداران خود ، مراقب باشند ناخواسته در مسیر اهداف دشمنان قرار نگیرند.

کد مطلب 1544711

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