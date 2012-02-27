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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۶

مصوبه جدید دولت برای کارگران صنعت نساجی

با تصویب هیئت وزیران، ایام مقرری بیمه بیکاری کارگران صنعت نساجی برای کارگرانی که تا پایان سال 1392 بازنشسته می شوند، به عنوان اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور محسوب خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ، ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری کارگران صنعت نساجی در مشاغل سخت و زیان آور مشروط به این که با احتساب ایام مذکور حداکثر تا پایان سال 1392 به شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور برسند و بازنشسته شوند به عنوان سوابق بیمه ای مشاغل سخت و زیان آور تلقی و در محاسبه سنوات خدمت برای صدور احکام بازنشستگی محسوب می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
کد مطلب 1544712

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