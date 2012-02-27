مصوبه جدید دولت برای کارگران صنعت نساجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ، ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری کارگران صنعت نساجی در مشاغل سخت و زیان آور مشروط به این که با احتساب ایام مذکور حداکثر تا پایان سال 1392 به شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور برسند و بازنشسته شوند به عنوان سوابق بیمه ای مشاغل سخت و زیان آور تلقی و در محاسبه سنوات خدمت برای صدور احکام بازنشستگی محسوب می شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.