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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۰۱

علی حسینی:

مدال طلای پارالمپیک را می خواهم/ امکانات اردو نامناسب است

مدال طلای پارالمپیک را می خواهم/ امکانات اردو نامناسب است

وزنه بردار معلول ایران گفت اصلی ترین هدف وی کسب مدال طلا در رقابت های پارالمپیک لندن است.

علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمرینات در بهترین شرایط ممکن در حال برگزاری است و من نهایت تلاش خودم را به کار می گیرم تا مدال طلای بازی های پارالمپیک پکن را ببرم.

دارنده مدال نقره بازی های پارالمپیک 2008 پکن، در ادامه گفت: من در دوره قبلی این مسابقات در وزن 5/67 کیلوگرم وزنه زدم و برای این دوره از رقابت ها در وزن 75 کیلوگرم شرکت خواهم کرد و امیدوارم مدال خوشرنگ طلای این مسابقات را از آن خود کنم.

حسینی با بیان اینکه وضعیت اردو چندان مساعد نیست، افزود: مسئولان فدراسیون جانبازان و معلولان نهایت تلاش خود را به کار می گیرند تا امکانات برای وزنه برداران فراهم شود با این حال ای کاش شرایط اردو بهبود پیدا می کرد. در حال حاضر هر چهار وزنه بردار در یک اتاق به سر می برند که بهتر بود این تعداد کمتر می شد.

کد مطلب 1544713

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