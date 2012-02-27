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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۵۷

اسوشیتدپرس:

طرح ترور ولادیمیر پوتین خنثی شد / عاملین بازداشت شدند

طرح ترور ولادیمیر پوتین خنثی شد / عاملین بازداشت شدند

یک خبرگزاری غربی به نقل از رسانه های روسی از خنثی شدن طرح ترور نخست وزیر روسیه و بازداشت عوامل آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس به نقل از تلویزیون دولتی روسیه گزارش داد : نیروهای ویژه روسیه و اوکراین گروهی را بازداشت کرده اند که قصد داشتند بعد از انتخابات 4 مارس ریاست جمهوری روسیه "ولادیمیر پوتین" را ترور کنند.

کانال یک تلویزیون روسیه امروز دوشنبه با اعلام این خبر عنوان داشت : سوءقصد کنندگان قصد داشتند بلافاصله بعد از انتخابات 4 مارس پوتین را ترور کنند.

متهمان در شهر بندری "اودسا" در اوکراین بازداشت شده اند.

دستگاه های امنیتی روسیه و اوکراین هنوز جزئیات بیشتری را درباره این خبر منتشر نکرده اند.

در اوایل ماه جاری میلادی نیز اوکراین از بازداشت چند فرد روس متهم به فعالیت های تروریستی در اودسا خبر داده بود. هنوز مشخص نیست که آیا بازداشت شدگان 4 فوریه با افراد متهم به تلاش برای ترور پوتین در ارتباط بوده اند یا خیر.

 

  

کد مطلب 1544714

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