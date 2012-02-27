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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

سینمای دفاع‌مقدس در نشریات -5/

چراغ نشریات سینمایی دفاع‌مقدس در حال خاموشی است

چراغ نشریات سینمایی دفاع‌مقدس در حال خاموشی است

تنگ نظری و دخالت‌های نابه‌جای عده‌ای مدیر ناآشنا به حوزه کار در نشریات تخصصی سینمایی دفاع مقدس باعث شد، چراغ اطلاع‌رسانی در این عرصه رو به خاموشی رود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی آقامیرزایی نویسنده و منتقد سینمای دفاع‌مقدس در یادداشتی به تحلیل شرایط نشریات ویژه سینمای دفاع مقدس پرداخت. در این یادداشت که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته  آمده‌است:

بیست و سه سال از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران می‌گذرد، بیست و سه سال است که در رسانه‌ها به یک شیوه از این بزرگترین رویداد انقلاب اسلامی حرف می‌زنیم و بیست و سه سال است که از همیشه در انتقال فرهنگ بی مانند پایداری این سرزمین به مخاطبان و نسل‌های جدید الکن‌تریم. راستی چرا چنین بی سلیقگی در انتقال رسانه‌ای شکوهمندترین فراز انقلاب حاکم است؟

مطبوعات و رسانه‌ها در زمان جنگ کارکردی متفاوت از دوران صلح داشت. آن روزها باید با رسانه‌ها تنور جنگ را داغ دنگه می‌داشتیم و مردم را با لحنی حماسی تهییج می‌کردیم. باید روحیه دفاع و سلحشوری را در میان جامعه ترویج می‌کردیم و روح حماسه را ارج می‌نهادیم. حرف زدیم و حرف زدیم و کم کم کلیشه شد ارزش‌هایی که می‌توانست بسیاری از مشکلات جامعه را برطرف می‌کرد.

پس از جنگ اما باید که با لحنی جدید و گفتاری بدیع فرهنگ بی مثال ایثار و از خود گذشتگی را در میان مردم نهادینه می‌کردیم. باید به شیوه‌های بدیع و نو از دفاعی که بود حرف می‌زدیم و کلیشه‌های رایج را دور می‌ریختیم و طرحی نو در می‌انداختیم. اما صد افسوس که فرهنگ را به اهالی نظام سپردیم و فقط سازمان‌هایی خاص را به عنوان متولی معرفی کردیم. این نهادها با مدیریت افرادی خاص شروع کردند به صرف هزینه با سلیقه‌های موجود خود که همان کلیه‌های مرسوم بود و چندان یک شکل از این ارزش‌ها گفتیم که مردم را بد امد و دافعه ایجاد شد. باید کار حفظ و نشر فرهنگ دفاع مقدس را به خود مردم می‌سپردیم. به صاحبان رای و سلایق مختلفی که خود در زمان جنگ حماسه‌های بی مانند پایداری را خلق کرده بودند. اما کار را در حد سلیقه فلان مدیر پایین آوردیم و شد آن‌چه امروز می‌بینیم.

اما در این میان عده‌ای کار آزموده دل به کار در این عرصه دادند و مصمم شدند که این روند را پایان دهند و با دیگر گونه صدایی از جنگ یاد کنند. هفته نامه سرو روزنامه جوان یا ماهنامه سینمایی ققنوس و یا فصل نامه فرهنگ پایداری از آن جمله بودند که با عشق نیروهای حرفه‌ای و معتقد به کار درست منتشر می‌شد اما با تنگ نظری و دخالت‌های نابه جای عده‌ای مدیر نا آشنا به این وادی چون ستاره‌ای درخشیدند و بیفروغ شدند. حالا ما خبرنگاران و نویسندگان عرصه مطبوعات و رسانه‌های دفاع مقدس در حال انقراض هستیم و هریک در خیال واپسین روزنه‌های امید نومیدانه تلاش می‌کنیم و می‌دانیم که فردایی برایمان این‌گونه که می‌رود مقدر نیست.

روزها از پی هم می‌گذرند و صفحات و ستون‌های پایداری در نشریات تعطیل می‌شوند و متولیان این حوزه هم به جای حمایت شمشیر کشیده‌اند تا هرکس کاری در این حوزه انجام دهد و از آن‌ها اجازه‌ای نستاند را از هستی ساقط کنند. باری این وانفسای عرصه رسانه‌های دفاع مقدس است. خوب یا بد چنین است و انگار هیچ کس را پروای فراموشی فرهنگ بی بدیل پایداری نیست. خوش باشدشان روزگار و جزاشان با شاهدان شهید.

کد مطلب 1544715

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