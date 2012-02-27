مجلس در فتنه 88 پیش از هر نهادی موضع گیری کرد /اولویت نمایندگان توجه به جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مصباحی مقدم شب گذشته در جمع شهروندان اسلامشهر که با حضور کاندیداهای مجلس برگزار شد،‌ اظهار داشت: یکی از اولویت های نمایندگان مجلس باید توجه ویژه به جوانان و امور مربوط به این قشر باشد.

وی با اشاره به تاریخ گذشته ایران اسلامی افزود: نظام قدیم ایران نظامی بود که در آن پادشاهان بیگانه روی کار می آمدند.

این مسئول با اشاره به اینکه مردم ایران در روی کارآمدن رضاخان نقشی نداشتند، عنوان کرد: دولت انگلیس اراده کرد و رضاخان را به پادشاهی ایران رساند.

مصباحی مقدم در ادامه بیان کرد: در واقع مجلس آینده باید یک مجلس با قدرت در مقابل بیگانگان،‌ در قضیه هسته ای و حمایت از حقوق بشر باشد.

این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس در قضیه فتنه 88 پیش از هر نهادی موضع گیری کرد به نحوی که در ابتدا شعارهای مرگ بر کروبی و مرگ بر موسوی در مجلس سرداده شد.

وی در رابطه با مسائل اقتصادی از نمایندگان خواست تا بر روی قضیه تورم تکیه کنند.

این مسئول با اشاره به پرداخت یارانه ها به مردم، از اینکه یارانه به قشر پولدار کشور تعلق بگیرد،‌ شکایت کرد.