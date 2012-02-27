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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

تیم والیبال میزان به سومین برد پیاپی در لیگ برتر دست یافت

تیم والیبال میزان به سومین برد پیاپی در لیگ برتر دست یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: تیم میزان خراسان با شکست آلومینیوم هرمزگان به سومین برد پیاپی در لیگ برتر دست یافت .

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارچوب هفته بیست وششم رقابت های تیم برتر والیبال دیدار تیم های میزان خراسان و آلومینیوم هرمزگان با نتیجه سه بر یک به سود تیم مشهدی پایان یافت.

میزان در این دیدار توانست ست های دوم، سوم و چهارم را به نفع خود به دست آورد و تنها ست اول را واگذار کرد.

تیم میزان بیش از این توانسته بود تیم های هیئت والیبال کرمان و گیتی پسند اصفهان را شکست دهد.

تیم والیبال میزان خراسان رضوی که در اول فصل دیرتر از دیگر رقیبان دوران آمادگی اش را آغاز کرده بود و با مصدومیت بازیکن نامدارش مجتبی غیاثی دچار مشکلات جدی شده بود، در هفته های پایانی روی ریل موفقیت افتاد.

پیروزی این تیم در برابر گیتی پسند نیز توجه ناظران ورزشی راجلب کرد.

کد مطلب 1544717

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