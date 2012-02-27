50 روستای آذربایجان شرقی از گاز طبیعی بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، ولی الله دینی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با بهره مندی 50 روستای استان در بهمن ماه شمار روستاهای گازرسانی شده در سالجاری به94 مورد افزایش یافته و این امر حاکی از تلاش هرچه بیشتر کارکنان در راستای عینیت بخشیدن به شعار جهاد اقتصادی است.

وی ادامه داد: مزین شدن سالجاری به نام جهاد اقتصادی و بهره گیری کارکنان از تمام توان و استعداد در راستای عمل به فرامین مقام معظم رهبری و تحقق پیشرفت کشور منجر به اتمام گازرسانی درتمامی شهرهای استان شده و با بهره برداری از گاز 50 روستای استان در بهمن ماه سالجاری، تعداد روستاهای بهره مند استان از نعمت گاز طبیعی به 945 روستا افزایش یافته است.

دینی تصریح کرد: اعتبار صرف شده برای گازرسانی به 50 روستا در سطح استان 164 میلیارد ریال بوده و گازرسانی به 89 روستای جدید استان با اعتباری بالغ بر 215 میلیارد ریال کلنگ زنی شده است.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از گازرسانی به 8 شهرک صنعتی و 4 مورد صنایع عمده در بهمن ماه، میزان مصرف کننده صنعتی جزء و عمده در سال جهاد اقتصادی به 581 مورد افزایش یافته و ظرفیت پذیرش متقاضیان جدید بخش صنعتی در راستای بهبود زیرساخت های اقتصادی و تحقق توسعه پایدار ایجاد شده است.

دینی مسکن مهر را از مهمترین اقدامات دولت خدمتگزار در راستای محرومیت زدایی و بهبود شرایط زندگی قشر محروم جامعه دانست و اعلام کرد: این شرکت به منظور حرکت در راستای اهداف دولت عدالت محور، گازرسانی به پروژه های مسکن مهر را از مهمترین اولویت های اجرایی خود قرار داده بطوریکه تاکنون 4829 مسکن مهر از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده است.

وی گفت: با بهره برداری از گازرسانی به 11 جایگاه CNG با اعتباری بالغ بر 8/5 میلیارد ریال تعداد کل جایگاه های CNG گازدار در استان به 148 مورد افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان افزود: گاز محور توسعه و یکی از مهمترین ارکان قدرت کشور است لذا درست مصرف کردن این نعمت الهی وظیفه دینی و ملی بوده تا با همت هر چه بیشتر مردم و اصلاح الگوی مصرف زمینه انتقال گاز به اقصی نقاط استان فراهم شود.