نصب شعب ATM سیار در جاده چالوس کرج

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر؛ از نصب شعب سیارATMخبر داد و افزود: مسیر جاده چالوس که از ابتدای کرج تا انتهای این مسیر ،محدوده ای 150 کیلومتری را در بر دارد و این مسیر تقریباً طولانی گاهD مشکلاتی را برای خودروها در بر داشت.

وی ادامه داد: با توافق صورت گرفته با شرکت پخش فرآورده های نفتی چندین جایگاه سوخت در طول این مسیر تعبیه خواهد شد تا مسافران مشکلی از نظر تامین سوخت و... نداشته باشند.

وی افزود: از آنجا که اغلب مسافران از همراه پول نقد امتناع می کنند وبه جهت وجود مراکز متعدد ، رستورانها، باغ های شخصی و.. در این مسیرها به حتم نیازمند وجه خواهند بود که با نصب شعب ATMاین مشکل رفع خواهد شد و به راحتی استفاده از این امکان میسر خواهد شد.