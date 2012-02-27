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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۷

افضلی به مهر خبر داد:

نصب شعب ATM سیار در جاده چالوس کرج

نصب شعب ATM سیار در جاده چالوس کرج

کرج – خبرگزاری مهر: معاون فنی عمرانی استانداری البرز از نصب شعب سیار ATMدر فواصل جاده چالوس خبرداد و گفت: این اقدام برای اولین بار در استان البرز صورت می گیرد تا شاهد تجمع خودروها در محدوده نساء نباشیم.

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر؛ از نصب شعب سیارATMخبر داد و افزود: مسیر جاده چالوس که از ابتدای کرج تا انتهای این مسیر ،محدوده ای 150 کیلومتری  را در بر دارد  و این مسیر تقریباً طولانی گاهD مشکلاتی را برای  خودروها در بر داشت.

وی ادامه داد: با توافق صورت گرفته با شرکت پخش فرآورده های نفتی چندین جایگاه سوخت در طول این مسیر تعبیه خواهد شد تا مسافران مشکلی از نظر تامین سوخت و... نداشته باشند.

وی افزود: از آنجا که اغلب  مسافران از همراه پول نقد  امتناع می کنند وبه جهت وجود  مراکز متعدد ، رستورانها، باغ های شخصی و.. در این مسیرها به حتم نیازمند وجه خواهند بود که با نصب شعب ATMاین مشکل رفع خواهد شد و به راحتی استفاده از این  امکان میسر خواهد شد.

کد مطلب 1544721

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