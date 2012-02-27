  1. استانها
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۶

پیرفلک اعلام کرد:

ملت ایران در 12 اسفند حضوری حماسی دارند

قائم شهر - خبرگزاری مهر: فرماندار قائم شهر گفت: ملت ایران در روز 12 اسفند با حضور پرشور خود حماسه ای دیگر می آفرینند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک صبح دوشنبه در دومین جلسه توجیهی، آموزشی نمایندگان فرمانداری اظهار داشت: آن چیزی که هیبت این ملت راحفظ می کند و قدرت معنوی را به رخ دشمنان می کشد و می ترساند حضور مردمی بوده که یکی از مظاهر خود این انتخابات است که اعتبار دشمن بالاتر می رود.

وی افزود: تکلیف برای همه مشخص است اهمیت آن درتامین ثبات و امنیت ملی همه ما نشان دادند. 

فرماندار قائم شهر با اشاره به اینکه در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی اکثریت فرهیختگان و جوانان به عنوان نمایندگان فرماندار معرفی شدند افزود: مباحث تاریخی را بررسی کنید که نظام و حکومت از پشتوانه وحمایت مردمی هیچ گاه موجب تعرض و تجاوز یک قدرت خارجی قرار نگرفت.

وی با بیان اینکه ایران باستان، چین، هند وکشورهای آفریقایی همه مورد تهاجم و حمله قرارگرفتند تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی از پشتوانه بی نظیر مردم برخوردار است ودرهمه عرصه های بزرگ با مشارکت وهمت مردم ورق خورد.

پیرفلک به برنامه ریزی ها و هجمه های دشمن با استفاده از انواع وابزار  وامکانات  و با دراختیار داشتن شبکه های ماهواره ای و ابزار تکنولوژی پیشرفته  اشاره کرد و گفت : دشمنان  با مصاحبه های ساختگی که مردم شرکت نمی کنند و زیرسئوال بردن اصل انتخابات که انتخابات درایران فرمایشی است ونتیجه ازقبل تعیین شده است، دنبال دلسرد کردن مردم هستند.

وی گفت: در جمهوری اسلامی نظام مردم سالاری حکمفرما بوده  و مردم تصمیم گیرنده هستند نه مثل کشورهای غربی  و در راس آنها آمریکا که فقط شعار وحرف می زنند.

