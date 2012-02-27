ملت ایران در 12 اسفند حضوری حماسی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرفلک صبح دوشنبه در دومین جلسه توجیهی، آموزشی نمایندگان فرمانداری اظهار داشت: آن چیزی که هیبت این ملت راحفظ می کند و قدرت معنوی را به رخ دشمنان می کشد و می ترساند حضور مردمی بوده که یکی از مظاهر خود این انتخابات است که اعتبار دشمن بالاتر می رود.

وی افزود: تکلیف برای همه مشخص است اهمیت آن درتامین ثبات و امنیت ملی همه ما نشان دادند.

فرماندار قائم شهر با اشاره به اینکه در انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی اکثریت فرهیختگان و جوانان به عنوان نمایندگان فرماندار معرفی شدند افزود: مباحث تاریخی را بررسی کنید که نظام و حکومت از پشتوانه وحمایت مردمی هیچ گاه موجب تعرض و تجاوز یک قدرت خارجی قرار نگرفت.

وی با بیان اینکه ایران باستان، چین، هند وکشورهای آفریقایی همه مورد تهاجم و حمله قرارگرفتند تصریح کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی از پشتوانه بی نظیر مردم برخوردار است ودرهمه عرصه های بزرگ با مشارکت وهمت مردم ورق خورد.

پیرفلک به برنامه ریزی ها و هجمه های دشمن با استفاده از انواع وابزار وامکانات و با دراختیار داشتن شبکه های ماهواره ای و ابزار تکنولوژی پیشرفته اشاره کرد و گفت : دشمنان با مصاحبه های ساختگی که مردم شرکت نمی کنند و زیرسئوال بردن اصل انتخابات که انتخابات درایران فرمایشی است ونتیجه ازقبل تعیین شده است، دنبال دلسرد کردن مردم هستند.

وی گفت: در جمهوری اسلامی نظام مردم سالاری حکمفرما بوده و مردم تصمیم گیرنده هستند نه مثل کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا که فقط شعار وحرف می زنند.