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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۵

حجت الاسلام قندهاری:

نقص مدارک دلیل رد صلاحیت داوطلبان مجلس در گلستان اعلام شد

نقص مدارک دلیل رد صلاحیت داوطلبان مجلس در گلستان اعلام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر شورای نگهبان استان گلستان گفت: داوطلبان رد صلاحیت شده در نهمین دوره انتخابات مجلس در استان، دارای مواردی مانند نقص مدرک تحصیلی بودند که از لحاظ قانونی نمی شد کاری برای آنان انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا قندهاری یکشنبه شب در نشست با جمعی از نامزدهایی حوزه های انتخابیه استان افزود: رویکرد ما در استان تایید صلاحیت نامزدها بود به طوریکه برای برخی افراد شخصا به شورای نگهبان مراجعه و از سوابق آنان دفاع کردیم.

قندهاری با بیان این که نظارت شورای نگهبان دائمی است به کاندیداها هشدار داد:  تایید صلاحیت آنان به منزله تمام شدن کار نیست و باید نامزدها و هواداران آنها ، در عمل به قانون التزام داشته باشند.

رئیس پلیس انتظامی گلستان نیز با بیان این که وظیفه نیروی انتظامی ایجاد امینت و آرامش فضای انتخاباتی برای کاندیداها و هواداران آنهاست گفت: اما در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی از سوی کاندیداها یا هواداران آنها ، با آنان برخورد می شود.

سرهنگ میرفیضی تصریح کرد: کاندیداها در قبال تخلفات ، هواداران خود مسئولند و باید بر رفتار آنان در این ایام نظارت کنند.

وی از نامزدها خواست در ستادهای انتخاباتی خود، افراد معتمد و دارای وجهه مطلوب را به کارگیری کنند.

کد مطلب 1544723

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