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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۲

با حضور اهالی قلم افغان/

«جانستان کابلستان» امیرخانی نقد می‌شود

«جانستان کابلستان» امیرخانی نقد می‌شود

اهالی فرهنگ افغانستان در ایران به نقد کتاب «جانستان کابلستان» در فرهنگسرای فردوس تهران می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «جانستان کابلستان» روز یکشنبه 14 اسفند با حضور جمعی از اهالی قلم و فرهنگ افغانستان در فرهنگسرای فردوس برگزار می‌شود.

در این برنامه اسدالله امیری، رایزن فرهنگی افغانستان در ایران و کاردار افغانستان، دکتر طلوعی، شهردار و معاون اجتماعی منطقه 5، رضوانی شاعر و مسئول خانه ادبیات افغانستان در ایران، طاهر خاوری، مدرس و صاحب سبک موسیقی مدرن افغانی و نویسنده اثر رضا امیر خانی حضور خواهند داشت.

«جانستان کابلستان» عنوان سفرنامه‌ای شیرین از رضا امیرخانی است که پس از بازگشت از سفرش به افغانستان نوشته و در آن از کشوری محروم و مردمی مظلوم و استوار نوشته که طی حوادث ظالمانه روزگار فرهنگ و اصالت خویش را با قلبی پر از مهر حفظ کرده‌اند.

این نشست از ساعت 15 تاریخ یاده شده در محل این فرهنگسرا واقع در بلوار فردوس تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 1544726

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