به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «جانستان کابلستان» روز یکشنبه 14 اسفند با حضور جمعی از اهالی قلم و فرهنگ افغانستان در فرهنگسرای فردوس برگزار میشود.
در این برنامه اسدالله امیری، رایزن فرهنگی افغانستان در ایران و کاردار افغانستان، دکتر طلوعی، شهردار و معاون اجتماعی منطقه 5، رضوانی شاعر و مسئول خانه ادبیات افغانستان در ایران، طاهر خاوری، مدرس و صاحب سبک موسیقی مدرن افغانی و نویسنده اثر رضا امیر خانی حضور خواهند داشت.
«جانستان کابلستان» عنوان سفرنامهای شیرین از رضا امیرخانی است که پس از بازگشت از سفرش به افغانستان نوشته و در آن از کشوری محروم و مردمی مظلوم و استوار نوشته که طی حوادث ظالمانه روزگار فرهنگ و اصالت خویش را با قلبی پر از مهر حفظ کردهاند.
این نشست از ساعت 15 تاریخ یاده شده در محل این فرهنگسرا واقع در بلوار فردوس تهران برگزار میشود.
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