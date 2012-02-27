همایش بزرگ افسران جنگ نرم در استان البرز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ افسران جنگ نرم قبل از ظهر دوشنبه به همت اداره کل آموزش و پرورش استان در کانون فرهنگی تربیتی امام علی(ع) برگزار شد.



ابراهیم آخوندی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز، اکبر حلیمی مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز و حجت الاسلام ناطقی امام جمعه ساوجبلاغ از جمله سخنرانان این همایش بودند.



اجرای سرود توسط دانش آموزان و همچنین اجرای حرکات باستانی توسط گروه باستانی کار از جمله برنامه های حاشیه این همایش بود.



هدف از برگزاری این همایش تجلیل از معاونین پرورشی، مربیان بهداشت، مربیان تربیت بدنی و مشاوران است که در این همایش 500 نفر حضور داشتند که از تمام آنها تجلیل به عمل آمد.



این همایش به مناسبت فرا رسیدن هشت اسفند ماه سالروز تاسیس نهاد امور تربیتی برگزار شد.