چرایی هجمه غربی- عربی به سوریه/ قطر، آمریکا و اسرائیل مثلث توطئه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "حسن جونی" درباره چرایی اقدامات ضد سوری غربی و عربی علیه سوریه اظهار داشت: سوریه با هجمه ای از توطئه های خارجی به ویژه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه است که این توطئه ها با هدف تجزیه منطقه و در راستای منافع رژیم اسرائیل صورت می گیرد.
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منطقه با یک دشمن خطرناک و غده سرطانی به نام اسرائیل مواجه است که مقابله با این دشمن تنها با سیاستی مبتنی بر حفظ اعتدال میان آزادی و حفظ امنیت امکانپذیر است.
وی افزود: در این میان برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج [فارس] به ویژه قطر در ورای تحرکات ضد سوری قرار دارند. آمریکا، اسرائیل و ترکیه نیز خواهان سقوط نظام بشار اسد هستند زیرا نظام سوریه در مقایسه با برخی کشورهای عربی یک نظام قهرمان است و از مقاومت لبنان و فلسطین حمایت می کند و با بسیاری از کشورهای جهان همچون ایران، ونزوئلا و کوبا که با امپریالیسم جهانی مبارزه می کنند هم پیمان است.
جونی تصریح کرد: سوریه در کنار ایران قرار دارد و این دو کشور از مقاومت لبنان و فلسطین حمایت می کنند و این مهمترین دلیل برای اقدامات ضد سوری غربی و عربی است.
وی ضمن اعلام حمایت خود و کشورش از دولت سوریه و بشار اسد رئیس جمهور آن خاطرنشان کرد: امپریالیسم جهانی سرمنشاء تحرکات ضد سوری است که با کمک برخی رژیم های عربی انجام می گیرد.
استاد دانشگاه لبنان گفت: رژیم های عربی در حالی ادعای حمایت از مردم سوریه را سر می دهند که در کشورهای خود آزادی، حقوق بشر، حقوق زن، دمکراسی و قانون احزاب و انتخابات وجود ندارد اما با این حال سعی می کنند امنیت و ثبات سوریه را برهم بزنند لذا در چنین شرایطی موضع لبنان در قبال سوریه با دیگر قیام های عربی تفاوت دارد.
وی افزود: ایران و سوریه تنها کشورهای خودکفا در جهان سوم هستند که به کشورهای غربی، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی بدهی ندارند بنابراین غرب و امپریالیسم جهانی تلاش می کنند نظام در این کشورها را تغییر دهند.
جونی تصریح کرد: روند اصلاحات در سوریه خوب بوده است و تکمیل و تحقق کامل آن نیازمند زمان است و در همین راستا مبارزه با گروه های مسلح که مانعی بر سر راه برقراری امنیت و ثبات در سوریه است باید ادامه پیدا کند.
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رژیم های عربی در حالی ادعای حمایت از مردم سوریه را سر می دهند که در کشورهای خود آزادی، حقوق بشر، حقوق زن، دمکراسی و قانون احزاب و انتخابات وجود ندارد اما با این حال سعی می کنند امنیت و ثبات سوریه را برهم بزنند.
استاد دانشگاه لبنان در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد: مسائل مربوط به وطن مهمترین موضوع است ما با یک دشمن خطرناک و غده سرطانی به نام اسرائیل مواجهیم که مقابله با این دشمن تنها با سیاستی مبتنی بر حفظ اعتدال میان آزادی و حفظ امنیت امکانپذیر است چرا که رژیم صهیونیستی از آزادی بی حد و حصر سوء استفاده می کند تا طرح های شوم خود را در منطقه اجرایی کند و در نتیجه امنیت بیش از اندازه شهروندان نیز به ضرر کشور است در نتیجه باید میان آزادی شهروندان و حفظ امنیت شهروندان توازن برقرار کرد.
وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به کارآمدی گزینه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: مقاومت، لبنان را از یوغ اشغال اسرائیل رها کرد. این مقاومت است که از لبنان دفاع می کند لذا حفظ مقاومت باید اولویت نخست لبنانی ها باشد.
ادامه دارد...
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