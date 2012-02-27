چرایی هجمه غربی- عربی به سوریه/ قطر، آمریکا و اسرائیل مثلث توطئه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "حسن جونی" درباره چرایی اقدامات ضد سوری غربی و عربی علیه سوریه اظهار داشت: سوریه با هجمه ای از توطئه های خارجی به ویژه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه است که این توطئه ها با هدف تجزیه منطقه و در راستای منافع رژیم اسرائیل صورت می گیرد.

منطقه با یک دشمن خطرناک و غده سرطانی به نام اسرائیل مواجه است که مقابله با این دشمن تنها با سیاستی مبتنی بر حفظ اعتدال میان آزادی و حفظ امنیت امکانپذیر است.

وی افزود: در این میان برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج [فارس] به ویژه قطر در ورای تحرکات ضد سوری قرار دارند. آمریکا، اسرائیل و ترکیه نیز خواهان سقوط نظام بشار اسد هستند زیرا نظام سوریه در مقایسه با برخی کشورهای عربی یک نظام قهرمان است و از مقاومت لبنان و فلسطین حمایت می کند و با بسیاری از کشورهای جهان همچون ایران، ونزوئلا و کوبا که با امپریالیسم جهانی مبارزه می کنند هم پیمان است.

جونی تصریح کرد: سوریه در کنار ایران قرار دارد و این دو کشور از مقاومت لبنان و فلسطین حمایت می کنند و این مهمترین دلیل برای اقدامات ضد سوری غربی و عربی است.

وی ضمن اعلام حمایت خود و کشورش از دولت سوریه و بشار اسد رئیس جمهور آن خاطرنشان کرد: امپریالیسم جهانی سرمنشاء تحرکات ضد سوری است که با کمک برخی رژیم های عربی انجام می گیرد.

استاد دانشگاه لبنان گفت: رژیم های عربی در حالی ادعای حمایت از مردم سوریه را سر می دهند که در کشورهای خود آزادی، حقوق بشر، حقوق زن، دمکراسی و قانون احزاب و انتخابات وجود ندارد اما با این حال سعی می کنند امنیت و ثبات سوریه را برهم بزنند لذا در چنین شرایطی موضع لبنان در قبال سوریه با دیگر قیام های عربی تفاوت دارد.

وی افزود: ایران و سوریه تنها کشورهای خودکفا در جهان سوم هستند که به کشورهای غربی، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی بدهی ندارند بنابراین غرب و امپریالیسم جهانی تلاش می کنند نظام در این کشورها را تغییر دهند.

جونی تصریح کرد: روند اصلاحات در سوریه خوب بوده است و تکمیل و تحقق کامل آن نیازمند زمان است و در همین راستا مبارزه با گروه های مسلح که مانعی بر سر راه برقراری امنیت و ثبات در سوریه است باید ادامه پیدا کند.

رژیم های عربی در حالی ادعای حمایت از مردم سوریه را سر می دهند که در کشورهای خود آزادی، حقوق بشر، حقوق زن، دمکراسی و قانون احزاب و انتخابات وجود ندارد اما با این حال سعی می کنند امنیت و ثبات سوریه را برهم بزنند.

استاد دانشگاه لبنان در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد: مسائل مربوط به وطن مهمترین موضوع است ما با یک دشمن خطرناک و غده سرطانی به نام اسرائیل مواجهیم که مقابله با این دشمن تنها با سیاستی مبتنی بر حفظ اعتدال میان آزادی و حفظ امنیت امکانپذیر است چرا که رژیم صهیونیستی از آزادی بی حد و حصر سوء استفاده می کند تا طرح های شوم خود را در منطقه اجرایی کند و در نتیجه امنیت بیش از اندازه شهروندان نیز به ضرر کشور است در نتیجه باید میان آزادی شهروندان و حفظ امنیت شهروندان توازن برقرار کرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به کارآمدی گزینه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: مقاومت، لبنان را از یوغ اشغال اسرائیل رها کرد. این مقاومت است که از لبنان دفاع می کند لذا حفظ مقاومت باید اولویت نخست لبنانی ها باشد.

ادامه دارد...