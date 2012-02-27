نامزدها رقبا را تخریب نکنند

عباس پوریانی در گفتگو با خبرنگار مهر از نامزدهای انتخاباتی خواست در این ایام حرمت دیگر نامزدها را حفظ و از تخریب رقبا خودداری کنند.

وی با بیان این که رعایت قانون و پایبندی به اخلاق، منشا سعادت جامعه است افزود : نامزدهای نمایندگی مجلس قانونگذاری باید بیش از دیگران به قانون احترام بگذارند .

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : نامزدها به تصور این که از مرحله تایید صلاحیت گذشته اند مجاز به گفتن هر حرف و هر گونه رفتار نیستند.

وی با بیان این که " رقابت " اصل انکار ناپذیر در انتخابات است تصریح کرد : این رقابت باید در چارچوب قانون صورت گیرد.

دادستان مرکز استان با بیان این که در انتخابات باخت معنایی ندارد افزود : نتیجه انتخابات هر چیزی که باشد در نهایت مردم برنده اند و باید همه به نتیجه و تصمیم مردم احترام بگذارند.