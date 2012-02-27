توزیع دو هزار و 500 لوح فشرده فیلم سینمایی در جشنواره فیلم فجر

ابراهیم گله دارزاده در گفتگوی با خبرنگار مهر در خصوص جمع بندی برگزاری جشنواره بین المللی فجر در البرز اظهار داشت: در جریان تئاتر فجر 6 نمایش با 11 اجرا برگزار شد که از این تعداد سه نمایش به میزبانی از تئاتر کشورهای آذربایجان، فرانسه و ترکیه بود.

وی افزود: در این تعداد اجرای تئاتر تعداد دو هزار و500 بلیط توزیع شد و جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر از نمایش ها دیدن کردند.

اجرای 9 گروه موسیقی

معاون هنری سینمایی استان البرز با اشاره به جشنواره موسیقی فجر نیز عنوان کرد: 9 گروه موسیقی با تاکید بر موسیقی ایرانی و بزرگداشت پیشکسوتان عرصه موسیقی به اجرا درآمد.

گله دار زاده می گوید: در جشنواره موسیقی فجر 7 گروه اجرای موسیقی تولیدی استان را اجرا کردند و میزبان دو گروه موسیقی خارج از استان بودیم.

وی تعداد مخاطبان موسیقی فجر را دو هزار نفر عنوان کرد و گفت: در آخرین شب اجرا نیز از سه اساتید این حوزه یعنی استاد ذوالفنون، پرنیا و ساکت که طی این سالها در عرصه هنر موسیقی فعالیت داشتند در کنار 7 سرپرست گروه موسیقی فعال استان البرز با لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.

نمایش 10 فیلم مسابقه فجر در 40 سانس

گله دارزاده در ادامه به فیلم های اکران شده در جشنواره نیز پرداخت و در جزئیات آن افزود: 10 فیلم مسابقه در سینما ساویز کرج در 40 سانس اکران شد و تعداد 9 هزار و 500 بلیط هدیه در بین مخاطبان به صورت هدیه توزیع شد.

وی افزود: در آخرین شب جشنواره نیز از هنرمندان سینمایی استان البرز مصطفی کیایی ، محسن کیایی و کوچکی از هنرمندان بومی شهرکرج که در فیلم "ضدگلوله" بخش مسابقه سینمای ایران حضور داشتند تقدیر شد. همچنین از 17 فیلم مستند، کوتاه و پویانمایی نیز قدردانی بعمل آمد.

معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: دو هزار و 500 لوح فشرده از محصولات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد بین فعالان کانونها و انجمن های فرهنگی –هنری ، اصحاب رسانه و تماشاگران فیلم ها توزیع شد.

دومین تجسمی فجر تا 20 اسفند ماه دایر است

وی در خصوص جشنواره تجسمی گفت: این جشنواره که دومین نمایشگاه ارائه آثار هنرمندان است و صد در صدآثار نیز بومی است.

وی افزود: این آثار در حوزه های تهذیب، تصویر، سفال وسرامیک، نگارگری، نقاشی و عکس بالغ بر 54 اثر در این محل دایر است و تا کنون 15 هزار نفر از این آثار هنری دیدن کرده اند.

این آثار تا 20 اسفند ماه در نگارخانه فجر استان البرز دایر است

در این گفتگو گذری کوتاه بر برنامه های جشنواره فجر داشتیم؛ هر چند موفقیت مسئولان امر در اجرای برنامه های جشنواره در این ایام قابل انکار بوده است اما ضعفهای جدی نیز در برخی برنامه ها وجود داشت و با توجه به اینکه استان تازه تاسیس البرز در حوزه فرهنگ و هنر نیازمند زیر ساختها یی نظیر افزایش تعداد سالنها و... است که قطع به یقین تجربه های کسب شده در جشنواره سی ام فجر توشه ای برای سالهای بعد خواهد بود تا شاهد بالندگی فرهنگ و هنر این استان باشیم.