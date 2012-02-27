به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: کشور ما در حال حاضر در فضای بین المللی و در شرایط خاصی قرار دارد انتخاب نمایندگان اصلح برای راهیابی به مجلس شورای اسلامی که به عنوان نهادی قانونگذار و بنا به فرمایش حضرت امام (ره) "مجلس در راس امور است." از سوی مردم آگاه ایران اسلامی می تواند پاسخ محکمی بر یاوه گویی ها و تبلیغات و تحریم های آمریکا و اروپا باشد. دشمن تصور می کند با حربه تحریم و ترور می تواند عزت ملت ایران را در راه آرمان های انقلاب اسلامی سست کند، اما این مردم همان طور که به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) در راهپیمایی 22 بهمن امسال لبیک گفته و حضور پرصلابت خویش را در حمایت از انقلاب اسلامی نشان دادند با شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در 12 اسفند نیز مشت محکمی بر دهان ائتلاف شیطانی بدخواهان خواهند زد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است:

حضور مردم در پای صندوق ها، "رای به ولایت مداری" است.

حضور مردم در پای صندوق ها "رای به شهدای هسته ای" است.

حضور مردم در پای صندوق ها "رای به بی اثر بودن تحریم ها" است.

حضور مردم در پای صندوق ها "رای به ایستادگی و اقتدار ایران اسلامی" است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بار دیگر از مردم فهیم، متدین و انقلابی ایران اسلامی می خواهد با حفظ وحدت حول محور ولایت، بینش اسلامی، انقلاب خویش را در روز 12 اسفند ماه در پای صندوق های رای به اثبات رسانده و با رای آگاهانه، نمایندگان بصیر و ولایت مدار را برای حضور در مجلس شورای اسلامی انتخاب نمایند.