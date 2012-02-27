مجتبی ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار قریب‌الوقوع یکی از ترجمه‌هایش توسط انتشارات مروارید خبر داد و گفت: رمان «دوره‌گردها» نوشته پل هاردینگ در حال چاپ است و فکر می‌کنم تا چند هفته دیگر در کتابفروشی‌ها عرضه شود.

وی ادامه داد: این رمان داستان مردی را روایت می‌کند که هشت روز پیش از مرگش دچار توهم می‌شود و در این توهم، بخش ناخودآگاه ذهنش به مرور بخش‌هایی از زندگی خودش و پدرش می‌پردازد. نویسنده در این کتاب شیوه‌های خاصی از روایت را تجربه می‌کند و در جاهایی نثری شاعرانه دارد، ولی روایتش تکه تکه و با چند لحن مختلف است.

به گفته وی، نویسنده به جزییات زیادی اشاره می‌کند و با نقب به زندگی پدرش بخشی از زندگی آمریکایی و و مردم آن سرزمین را هم روایت می‌کند. شغل راوی ساعت‌سازی است و جزییاتی از حرفه‌اش را هم به تصویر می‌کشد.

مترجم «رقص‌های جنگ» از شرمن الکسی درباره کارهای دیگرش نیز توضیح داد: ترجمه رمان 300 صفحه‌ای «داستان عاشقانه سرقت» نوشته پیتر کری نویسنده استرالیایی به پایان رسیده و مشغول ویرایش نهایی آن هستم که کمی زمان می‌برد.

ویسی افزود: کتاب دارای 2 راوی است که یکی از آنها عقب‌مانده ذهنی است و بیان و لحنش هم در داستان خاص است.

این نویسنده و پژوهشگر که در تدارک چاپ دومین دفتر شعرش بود درباره این اثر گفت: «من‌های متناقض» چندی پیش با چند اصلاحیه مجوز گرفت و انتشارات مروارید آن را چاپ خواهد کرد. البته اصلاح‌ها خیلی جزیی بود که به حذف 2 شعر منجر شد.

وی در پایان گفت: حذفیات یک شعر به اندازه‌ای بود که آن را کلاً حذف کردم و دیگری هم سطرهایی از آن برداشته شد که تصمیم گرفتم شعر را به گونه دیگری درآورم.