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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

«دوره‌گردها»ی آمریکایی به کتابفروشی‌های ایران می‌آیند

«دوره‌گردها»ی آمریکایی به کتابفروشی‌های ایران می‌آیند

رمان «دوره‌گردها» نوشته پل هاردینگ به زودی با ترجمه مجتبی ویسی به چاپ خواهد رسید که این رمان، زندگی پدر و پسری آمریکایی را در فضایی متفاوت روایت می‌کند.

مجتبی ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار قریب‌الوقوع یکی از ترجمه‌هایش توسط انتشارات مروارید خبر داد و گفت: رمان «دوره‌گردها» نوشته پل هاردینگ در حال چاپ است و فکر می‌کنم تا چند هفته دیگر در کتابفروشی‌ها عرضه شود.

وی ادامه داد: این رمان داستان مردی را روایت می‌کند که هشت روز پیش از مرگش دچار توهم می‌شود و در این توهم، بخش ناخودآگاه ذهنش به مرور بخش‌هایی از زندگی خودش و پدرش می‌پردازد. نویسنده در این کتاب شیوه‌های خاصی از روایت را تجربه می‌کند و در جاهایی نثری شاعرانه دارد، ولی روایتش تکه تکه و با چند لحن مختلف است.

به گفته وی، نویسنده به جزییات زیادی اشاره می‌کند و با نقب به زندگی پدرش بخشی از زندگی آمریکایی و و مردم آن سرزمین را هم روایت می‌کند. شغل راوی ساعت‌سازی است و جزییاتی از حرفه‌اش را هم به تصویر می‌کشد.

مترجم «رقص‌های جنگ» از شرمن الکسی درباره کارهای دیگرش نیز توضیح داد: ترجمه رمان 300 صفحه‌ای «داستان عاشقانه سرقت» نوشته پیتر کری نویسنده استرالیایی به پایان رسیده و مشغول ویرایش نهایی آن هستم که کمی زمان می‌برد.

ویسی افزود: کتاب دارای 2 راوی است که یکی از آنها عقب‌مانده ذهنی است و بیان و لحنش هم در داستان خاص است.

این نویسنده و پژوهشگر که در تدارک چاپ دومین دفتر شعرش بود درباره این اثر گفت: «من‌های متناقض» چندی پیش با چند اصلاحیه مجوز گرفت و انتشارات مروارید آن را چاپ خواهد کرد. البته اصلاح‌ها خیلی جزیی بود که به حذف 2 شعر منجر شد.

وی در پایان گفت: حذفیات یک شعر به اندازه‌ای بود که آن را کلاً حذف کردم و دیگری هم سطرهایی از آن برداشته شد که تصمیم گرفتم شعر را به گونه دیگری درآورم.

کد مطلب 1544737

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