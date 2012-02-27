حریف سپاهان ایران حذف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ستارگان قطر(جام حذفی فوتبال این کشور) یکشنبه شب با برگزاری یک دیدار آغاز شد که طی آن تیم فوتبال الکوره در زمین لخویا به پیروزی 3 بر 2 دست یافت و راهی مسابقه نهایی این جام شد.

در این مسابقه که در ورزشگاه بن جاسم برگزار شد، باکاری کانه(54) و مومونی داگانو(80) برای لخویا گل زدند و محمد عدنان درجال(45)، یونس محمود(46) و نشات اکرم(85) گل‌های تیم الوکره را به ثمر رساندند. ضمن اینکه دو ضربه پنالتی یونس محمود و ولید همزه بازیکنان تیم الوکره هم در این بازی از دست رفت.

در دیگر دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام ستارگان قطر(جام حذفی فوتبال این کشور) امشب تیم‌های فوتبال ام صلال و الخریطیات برابر هم به میدان می‌روند.

تیم فوتبال لخویا در گروهی C مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های سپاهان ایران، النصر امارات و الاهلی عربستان همگروه است.