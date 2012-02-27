تدوین کتابچه اصول حقوقی و جرایم انتخاباتی در گلستان

حسین شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کتاب در سه فصل جداگانه اصول حقوقی انتخابات مجلس شورای اسلامی، جرائم و تخلفات انتخاباتی و صلاحیت های قانونی مراجع رسیدگی کننده را به تفصیل بیان کرده است.

وی اظهار داشت: این کتاب به منظور آشنایی نامزدها و اعضای مرکزی ستادهای تبلیغاتی آنان تهیه و در اخیار همه نامزدهای تایید صلاحیت شده قرار داده شده است.

وی از نامزدها و هواداران آن ها خواست در این ایام به قانون احترام بگذارند و به روند آرام فعلی انتخابات در استان ادامه دهند.

به گفته شعبانی این کتابچه برای اولین بار در کشور تدوین و در اختیار نامزدها قرار گرفته است.

70 نامزد در شش حوزه انتخابیه گلستان فعالیت دارند.