  1. استانها
  2. گلستان
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۰

شعبانی به مهر خبر داد:

تدوین کتابچه اصول حقوقی و جرایم انتخاباتی در گلستان

تدوین کتابچه اصول حقوقی و جرایم انتخاباتی در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: نایب رئیس ستاد ویژه پیشگیری و برخورد با جرائم و تخلفات انتخاباتی گلستان گفت: به منظور پیشگری از تخلفات انتخاباتی در ایام تبلیغات، کتابچه اصول حقوقی، جرائم و مجازات های انتخاباتی در استان تدوین و در اختیار ستادهای تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی مجلس نهم قرار گرفت.

حسین شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کتاب در سه فصل جداگانه اصول حقوقی انتخابات مجلس شورای اسلامی، جرائم و تخلفات انتخاباتی و صلاحیت های قانونی مراجع رسیدگی کننده را به تفصیل بیان کرده است.

وی اظهار داشت: این کتاب به منظور آشنایی نامزدها و اعضای مرکزی ستادهای تبلیغاتی آنان تهیه و در اخیار همه نامزدهای تایید صلاحیت شده قرار داده شده است.

وی از نامزدها و هواداران آن ها خواست در این ایام به قانون احترام بگذارند و به روند آرام فعلی انتخابات در استان ادامه دهند.

به گفته شعبانی این کتابچه برای اولین بار در کشور تدوین و در اختیار نامزدها قرار گرفته است.

70 نامزد در شش حوزه انتخابیه گلستان فعالیت دارند.

کد مطلب 1544741

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه