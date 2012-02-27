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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

رسانه های استرالیا خبردادند؛

پیروزی نخست وزیر استرالیا در انتخابات درون حزبی / انتصاب وزیر جدید خارجه

پیروزی نخست وزیر استرالیا در انتخابات درون حزبی / انتصاب وزیر جدید خارجه

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر استرالیا امروز دوشنبه به دنبال پیروزی قاطع بر وزیر خارجه سابقش ، گفت که بی صبرانه مشتاق بازگشت به دفتر نخست وزیری و آغاز مجدد فعالیتها است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استرالیا (The Australian)، خانم جولیا گیلارد خطاب به کوین رود گفت: امروز روز سختی بود و امیدوارم که وی در این مرحله از استرالیا حمایت کند و در نجات استرالیا از بحران جهانی اقتصاد کوشا باشد.

گیلارد نیز با اذعان به اشتباهاتش وعده داد در این دوره از نخست وزیری اش برای جلب حمایت حزب متبوعش(حزب کارگر) که در راه خدمت به مردم استرالیا است کوشاتر باشد.

وی افزود: "مطمئن هستم با اتحاد در انتخابات پیش رو پیروز می شویم."

در همین رابطه نخست وزیر اسبق استرالیا و رقیب وی نیز در پیامی این پیروزی را به گیلارد تبریک گفت.

از سوی دیگر گیلارد با صدور حکمی "کریگ امرسون" را به سمت وزیر امور خارجه منصوب کرد.

چندی پیش کوین راد برای رقابت با گیلارد در این رویداد درون حزبی از سمت وزارت خارجه استرالیا استعفا داده بود.

کد مطلب 1544742

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