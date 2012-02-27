وزیر علوم در دانشگاه آزاد حضور یافت/ جاسبی در مراسم آغاز به کار دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم از صبح امروز همزمان با آغاز به کار فرهاد دانشجو در سمت ریاست دانشگاه آزاد در ساختمان مرکزی این دانشگاه در حال برگزاری است.

کامران دانشجو - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد، عباس طائب - مشاور وزیر علوم و رئیس منطقه شمال دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام محمدیان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد، دکتر محمدرضا مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمود ملاباشی- رئیس سازمان امور دانشجویان و مجتبی ثمره هاشمی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی حضور یافتند.

همچنین عبدالله جاسبی رئیس سابق دانشگاه آزاد و عبدالله سجادی جاغرق رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد نیز در این مراسم حضور دارند.

اخبار تکمیلی این نشست متعاقباً منتشر می شود.