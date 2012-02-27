محرومیتم به خاطر اعتراض به حقم است/ به داور گفتم قضاوت را کنار بگذار!

مسعود آرمات در گفتگو با خبرنگار مهر به دیدار یکشنبه شب نوین کشاورز مقابل پیکان اشاره کرد و اظهارداشت: بعد از اینکه گیم اول را با برتری خود تمام کردیم در گیم دوم هم از حریف پیش افتاده بودیم اما اشتباهات داوری نتیجه این گیم را از ما گرفت و خیلی راحت در اختیار حریف قرار داد.

وی علت محرومیتش را اعتراض به حق به داور عنوان کرد و یادآور شد: داور پائین در گیم چهارم خطای تیمی ما را گرفت که من نسبت به آن اعتراض کردم چون اشتباه بود اما او در واکنش به اعتراض من گفت که شاهد گرفته‎ام! من هم گفتم مگر اینجا دادگاه است که شاهد می‎گیری. همین اعتراضات باعث شد کارت زرد بگیرم.

سرمربی محروم تیم والیبال نوین کشاورز تصریح کرد: بعد از آن سرویس بازیکنان پیکان به تور برخورد کرد. من گفتم این برخورد خطا محسوب نمی‎شود؟ بعد از این حرف من نمی‌دانم داور پائین چه صحبتی را به داور بالا (شفقی) منتقل کرد که باعث شد او به من کارت قرمز بدهد.

آرمات تاکید کرد: اعتراضات من به حق بود اما به خاطر آن هم کارت زرد گرفتم و هم کارت قرمز. شاید کارت زرد من توجیه داشته باشد اما کارت قرمزی که گرفتم اصلا درست نبود. به همین دلیل پس از پایان بازی به داور گفتم که خیلی ضعیف کار می‎کنی. تو را به خدا داوری را کنار بگذار.

وی با بیان اینکه از محرومیتش هیچ اطلاعی نداشته است، اظهارداشت: البته خیلی کارها خارج از عرف انجام می‌شود. نمی دانم چرا داوران به خاطر عملکردشان محروم نمی‌شوند و به کمیته انضباطی هم نمی‌روند در حالیکه قضاوت آنها در سرنوشت تیم‌ها تاثیرگذار است. من که به نوبه خود از برخی داوران نمی‌گذرم چون باعث شدند زحمت یک سال‌مان به هدر برود.

سرمربی تیم والیبال نوین کشاورز یادآور شد: همین هفته گذشته داور بازی ما به قدری ضعیف عمل کرد که باعث شد رئیس کمیته داوران با وجودیکه ناظر نبود و قصد خروج از سالن را داشت، تا پایان بازی در سالن بماند. حتی پس از پایان بازی او با داور برخورد کرد و گفت که به خاطر عملکرد ضعیفش از او نمره کم می‌کند اما برای آنها هیچ محرومیتی در کار نیست.

مسعود آرمات در پایان گفت: درست است که تیمم در انتهای جدول قرار دارد اما واقعا بازیکنانم زحمت می‎کشند و با تلاش زیاد برای برگزاری دیدارها آماده می‎شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فدراسیون والیبال پس از دیدار یکشنبه شب تیم‎های نوین کشاورز و پیکان، مسعود آرمات را به دلیل حاشیه سازی محروم کرد.