مصرف آب در روستاهای خراسان جنوبی 22 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی یکشنبه شب در ستاد هدفمندی یارانه ها با اشاره به کاهش مصرف در حوزه های مختلف آب، برق و گاز در استان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: پس ازاجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها طی 10ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میزان مصرف برق سه درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه میزان مصرف برق در بخش خانگی شش درصد، صنعتی چهار درصد و عمومی 42 درصد کاهش داشته است، ادامه داد: مصرف برق در بخش تجاری یک درصد و کشاورزی 13درصد افزایش داشته است.

رمضانی عنوان کرد: این در حالی است که تعداد مشترکان بخش خانگی هفت درصد، صنعتی 29 درصد، تجاری هفت درصد، کشاورزی چهار درصد و بخش عمومی هشت درصد افزایش داشته است.

این مسئول با اشاره به میزان مصرف آب طی سال جاری در بخش های مختلف استان گفت: در مصرف آب بخش خانگی یک درصد، صنعتی شش درصد، تجاری سه درصد، عمومی و اداری پنج درصد درسایر بخش ها 13درصد کاهش را شاهد بوده ایم.

رمضانی افزود: این درحالی است که تعداد مشترکان بخش خانگی هشت درصد، صنعتی چهار درصد، تجاری شش درصد، عمومی و اداری پنج درصد و سایر بخش ها هشت درصد افزایش یافته است.

کاهش دو درصدی مصرف گاز خانگی در استان

مدیرکل اموراقتصاد و دارایی خراسان جنوبی در خصوص مصرف گاز طی 10ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز بیان داشت: مصرف گاز در بخش خانگی استان با وجود افزایش 29 درصدی مشترکان، دو درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه در بخش تجاری مشترکان گاز 68 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: مصرف گاز در این بخش 23 درصد افزایش داشته است.

رمضانی با اشاره به افزایش 120 درصدی مشترکان گاز در بخش صنعت استان ادامه داد: مصرف گاز در بخش صنعت استان 515 درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: مشترکان گاز در بخش کشاورزی 330 درصد، حمل و نقل 53 درصد، و عمومی یک درصد افزایش یافته است.

رمضانی عنوان کرد: در بخش کشاورزی هزار و 179 درصد افزایش و دربخش حمل ونقل ونیروگاهها 26 درصد افزایش و بخش عمومی 24 درصد افزایش مصرف گاز وجود داشته است.

وی درخصوص میزان مصرف آب دربخش آب و فاضلاب روستایی، گفت : میزان مصرف آب دراین بخش طی 10ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ،علی رقم افزایش پنج درصدی مشترکان، 22 درصدکاهش داشته است.

رمضانی عنوان کرد: مصرف آرد در10ماهه سال جاری درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9 درصد کاهش و فروش آن 15 درصد افزایش داشته است.