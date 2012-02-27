عبدولی بر سکوی نخست وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی جام یادگار امام ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که کشتی‌های چهار وزن از رقابت‌های هشتمین دوره مسابقات کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام در روز دوم این رقابت‌ها برگزار شد، برترین‌های وزن ۷۴ کیلوگرم شامگاه یکشنبه معرفی شدند و فرنگی کار کشورمان در جایگاه نخست ایستاد.



در حالی که کشورمان در چهار وزن دوم پیکارهای کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام دارای شش نماینده در فینال اوزان مختلف بود، سعید عبدولی کشتی گیر توانمند کشورمان نیز به دیدار نهایی وزن ۷۴ کیلوگرم رسید تا اجازه ندهد که طلای این وزن به کشتی گیر قزاقستانی برسد.



وزن ۷۴ کیلوگرم مسابقات در حالی نفرات بر‌تر خود را شناخت که از تیم منتخب کشتی فرنگی استان قم امیرحسین مولایی نفر سوم نوجوانان آسیا در سال ۲۰۱۰ در این وزن حضور داشت و در ‌‌نهایت سعید عبدولی از تیم ملی کشورمان و آسخات دیلموخامدوف فرنگی کار شرکت کننده از تیم کشتی فرنگی کشور قزاقستان به دیدار نهایی رسیدند تا کشتی نهایی با قهرمانی فرنگی کار کشورمان به پایان برسد.



رقابت کشتی گیران ایران و قزاقستان در فینال ۷۴



در جدال نهایی این وزن سعید عبدولی از تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در تلاش برای کسب مقام نخست و مدال طلای رقابت‌های هشتمین دوره کشتی فرنگی جام بین المللی یادگار امام برابر آسخات دیلموخامدوف از کشور قزاقستان به میدان رفت و به برتری رسید.



بدین ترتیب سعید عبدولی با قرار گرفتن در جایگاه نخست، موفق به کسب مقام قهرمانی رقابت‌های هشتمین دوره کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام در وزن ۷۴ کیلوگرم شد و مدال طلای این دوره از رقابت‌ها را به جمع مدال‌های کسب شده تیم کشورمان افزود.



چهارمین نشان طلای تیم ملی کشتی ایران در جام یادگار امام



در این وزن بعد از سعید عبدولی از تیم کشورمان که به مدال طلا دست یافت، کشتی گیر اهل کشور قزاقستان تیم ملی کشورش را صاحب مدال نقره رقابت‌های هشتمین دوره کشتی فرنگی جام بین المللی یادگار امام کرد و به مقام نایب قهرمانی دست یافت.



بعد از فرنگی‌کار ایرانی که طلا و و کشتی گیر اهل کشور قزاقستان که نشان نقره وزن ۷۴ کیلوگرم را از آن خود کردند، مهدی محمدی از کشورمان موفق شد به همراه امین احمد‌اف از کشور آذر بایجان مقام سوم مشترک این دوره از رقابت‌های هشتمین دوره کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام را کسب کرده و صاحب نشان برنز شود.



رقابت‌های وزن ۷۴ کیلوگرم مسابقات هشتمین دوره کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام که در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد در حالی با معرفی برترین‌ها به پایان رسید که در این وزن کشتی گیران کشورمان و گرجستان مقام پنجم مشترک اینجام را کسب کرد.