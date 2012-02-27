اولین تصویر از بار الکتریکی تک اتم ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بار الکتریکی یا شارژ بر روی یک تک اتم پیش از این نیز محاسبه شده بود اما ثبت حرکت این بار الکتریکی در میان مولکولی پیچیده دستاوردی جدید است که دستیابی به آن بسیار دشوار بوده است. چنین محاسباتی می توانند اطلاعات بیشتری را درباره روند انتقال بار الکتریکی در طبیعت آشکار کنند.

محققان موسسه IBM زوریخ موفق به انجام این محاسبه شده و اولین تصویر از یک تک مولکول را به همراه شارژ الکتریکی آن به ثبت رسانده اند. با این همه ثبت تصویر تک مولکول و بار الکتریکی آن نیازمند استفاده از تکنیکهای مختلف است که به میکروسکوپی روبشی کلوین شهرت دارد. این تکنیک مجموعه ای از میکروسکوپی یا ریزبینی اتمی است که امکان عکسبرداری از اولین تک مولکول را در سال 2009 به وجود آورد.

در این شیوه به ستونی کوچک با سری نوک تیز که به یک تک مولکول ختم می شود ولتاژی کم وارد می شود در حالی که این ستون بر روی مولکولی بزرگتر و X شکل به ام Naphthalocyanin در حال اسکن شدن است. زمانی که سر باردار ستون با بارهای الکتریکی مولکول بزرگتر مواجه می شود، آغاز به ارتعاش کرده و به این شکل مکان دقیق الکترونها را نمایش می دهد.

در این شیوه ولتاژ به صورت مستقیم به مولکول وارد می شود و دو اتم هیدروژن در مرکز آن جای خود را با هم عوض می کنند و الکترونها نیز جایگاه خود را به بازوهای متقابل مولکول X مانند تغییر می دهند.

بر اساس گزارش بی بی سی، به این شیوه دانشمندان توانستند تغییرات را در توزیع بار الکتریکی مشاهده کنند. این تکنیک با ترکیب با دیگر تکنیکهای رایج می تواند جزئیات بیشتری را درباره جهان در مقیاس نانو آشکار ساخته و نه تنها در علوم بنیادین، بلکه در تغییر ساختار ابزارهای الکتریکی تاثیر قابل توجهی داشته باشد.