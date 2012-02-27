کاهش بارش در روزهای پایانی زمستان/ 90 درصد بارندگی نرمال دریافت شد

عباس رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای پاییز تا کنون میانگین بارندگی در کل کشور معادل5/126 میلیمتر بوده که این مقدار 90 درصد بارندگی نرمال است.

به گفته وی، میانگین بارندگی در سال گذشته در این مدت در کل کشور معادل 8/102 میلیمتر یعنی 74 درصد بارندگی نرمال بوده است.

رنجبر با بیان اینکه بارندگی نرمال در کشور در دراز مدت در فصول پاییز و زمستان برابر 140 میلیمتر است اظهار داشت:‌ میانگین بارندگی در کل کشور در این فصول تا کنون نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش داشته است.

مدیر مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی تصریح کرد: در پاییز و زمستان امسال استانهای هرمزگان، بوشهر، ایلام ، کرمان و خوزستان میانگین بارندگی بسیار کمتری از نرمال دریافت کردند.

به گفته وی، استانهای تهران، سمنان و گلستان در این مدت بارندگی بیش از شرایط نرمال دریافت کرده اند.

رنجبر در ادامه گفت:‌ استان تهران در پاییز و زمستان امسال تا کنون با بارندگی معادل 282 میلیمتر نسبت به بارندگی مدت مشابه در دراز مدت که معادل 156 میلیمتر بوده، 80 درصد بارندگی بیشتری داشته است. همچنین نسبت به سال گذشته با بارندگی معادل 125 میلیمتر در این فصول 120 درصد بارندگی بیشتری دریافت کرده است.

وی افزود: در روزهای باقیمانده از اسفند ماه سال جاری کاهش بارش در اقصی نقاط کشور پیش بینی می شود و تنها در بخشهایی از شمال غرب کشور بارندگی نرمال خواهیم داشت.

مدیر مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی تصریح کرد:‌ کاهش بارندگی در اسفند ماه در بخشهای غرب، جنوب و جنوب غرب کشور با توجه به کمبود باران در ماههای گذشته به شدت محسوس است.

به گفته رنجبر، انتظار می رود فروردین و اردیبهشت آینده میزان بارشها در کل کشور حالت نرمال داشته باشد البته در بخشهای غربی سواحل خزر و شمال غرب کشور بارندگی بیش از حد نرمال پیش بینی می شود.

وی یادآور شد:‌ در میزان دما انحراف جدی در بخش عمده ای از کشور پیش بینی نمی شود و به احتمال زیاد درجه حرارت در اقصی نقاط کشور از الگوی نرمال پیروی می کند.



