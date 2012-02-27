داوطلبان انتخابات با رفتارهای نادرست باعث بدبینی مردم نشوند

حجت الاسلام ولی الله محمودی نژاد در گفتگو با خبرنگارمهر با تاکید بر حفظ اخلاق انتخاباتی از سوی مردم، داوطلبان و طرفداران آنها، گفت: کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تمامی مراحل باید اخلاقیات و معیارهای اسلامی را مد نظر قرار دهند و با توجه به اصول، فعالیتهای خود را انجام دهند.

وی تاکید کرد: داوطلبان حریم اخلاق را در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رعایت کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان فارس با بیان اینکه داوطلبان باید مصداق واقعی اخلاق مسلمان انقلابی باشند، یادآور شد: داوطلبان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نباید به گونه ای رفتار کنند که نشان از پست و موقعیت داشته باشد بلکه باید عمل به وظیفه در قبال نظام اسلامی باشد و به گونه ای برخورد کنند که مصداق یک انسان شایسته برای حضور در مجلس شورای اسلامی باشند.

حجت الاسلام محمودی نژاد در ادامه سخنان خود با تاکید بر حضور حداکثری مردم استان فارس در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: امروز وظیفه انقلابی و اسلامی است که تمامی مردم با توان و انگیزه بالا در انتخابات شرکت کنند.

وی تصریح کرد: باید سعی کرد به گونه ای در انتخابات شرکت کنیم تا بار دیگربه دنیا ثبت شود پیرو قرآن و انقلاب اسلامی هستیم.