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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

اختصاصی مهر/

دو دواطلب جدید به حوزه انتخابیه مینودشت اضافه شد

دو دواطلب جدید به حوزه انتخابیه مینودشت اضافه شد

مینودشت - خبرگزاری مهر: فرماندار مینودشت گفت: دو داوطلب جدید به شمار نامزدهای نهمین دوره انتخابات مجلس در این حوزه انتخابیه افزوده شد.

محمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 13 نامزد در حوزه های انتخابیه مینودتش، گالیکش و مراوه تپه رقابت می کنند.

وی اظهار داشت: عبدالمجید حسن زاده و محمدرضا میردلیر به این حوزه انتخابیه افوزده شده اند.

به گزارش مهر، داوطلبان حوزه انتخابیه مینودشت شامل 1-ایوب بدراق نژاد 2-سلیمان تنومند 3-سید نجیب حسینی 4- حسین خان احمدی 5- محمد شریف نیا 6- غلامعلی شهمرادی 7- علی محمد ملکان 8- محمد محسن ممشلی 9- رضا آریانپور 10- عبدالکریم رجبی 11- عباس طا لع زاری 12- محمدرضا میردلیر 13- عبدالمجید حسن زاده هستند.

این حوزه یک کرسی نمایندگی دارد.
 

کد مطلب 1544760

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