دو دواطلب جدید به حوزه انتخابیه مینودشت اضافه شد

محمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر 13 نامزد در حوزه های انتخابیه مینودتش، گالیکش و مراوه تپه رقابت می کنند.
وی اظهار داشت: عبدالمجید حسن زاده و محمدرضا میردلیر به این حوزه انتخابیه افوزده شده اند.
به گزارش مهر، داوطلبان حوزه انتخابیه مینودشت شامل 1-ایوب بدراق نژاد 2-سلیمان تنومند 3-سید نجیب حسینی 4- حسین خان احمدی 5- محمد شریف نیا 6- غلامعلی شهمرادی 7- علی محمد ملکان 8- محمد محسن ممشلی 9- رضا آریانپور 10- عبدالکریم رجبی 11- عباس طا لع زاری 12- محمدرضا میردلیر 13- عبدالمجید حسن زاده هستند.
این حوزه یک کرسی نمایندگی دارد.
نظر شما