بلندگوهایی روی اعصاب شهروندان/ شعارهایی که در هم می پیچد!

به گزارش خبرنگار مهر، به رغم اینکه کاندیداها برای قرار گرفتن در مرکز قانونگذاری تلاش می کنند اما برخی از نامزدهای انتخاباتی با نقض شیوه نامه و دستورالعمل تبلیغات انتخابات و راه اندازی سیستم صوتی و گروههای هواداری در خیابانهای شهر موجب سر و صدا و اخلال در نظم عمومی شده اند.

این در حالیست که مطابق دستورالعمل ابلاغی از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط های سخنرانی و ستادها، خلاف قانون است.

یکی از شهروندان خرم آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اینکه سر و صدا و ازدحام هواداران برخی کاندیداها آسایش را از مردم سلب کرده است، عنوان کرد: دیگر نمی توان در برخی از پیاده روهای شهر که ستاد کاندیداها در آن دایر است به علت ازدحام فراوان هواداران کاندیداها رفت و آمد کرد.

وی با تاکید بر اینکه مزاحمت فعالیتهای تبلیغاتی کاندیداها برای مردم خلاف قانون است، گفت: هر کاندیدا باید در محدوده و داخل ستاد اقدام به تبلیغات کند نه اینکه با کشاندن محدوده تبلیغات به داخل خیابان و پیاده رو نظم عمومی را مختل کند.

یکی از رانندگان خرم آبادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در مسیرهایی که کاندیداها ستاد برپا کرده اند حاضر به مسافرکشی نیست، افزود: به علت ترافیک سنگین این گونه مسیرها که از ازدحام هواداران ناشی شده است تردد ساعتها به طول می انجامد.

یکی از فرهنگیان لرستانی نیز در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه برخی کاندیداها با راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و نصب بنرهای بسیار بزرگتر از اندازه قانونی موجب بسته شدن مسیرهای پیاده شده اند، عنوان کرد: کاندیداها با توجه به اینکه باید در راس قانونگذاری قرار گیرند ابتدا باید خود به اجرای قانون اهتمام ورزند.

وی از دیگر موارد تخلف کاندیداها را نصب سیستم های صوتی در خیابانها و پیاده روها دانست و خواستار رسیدگی مجریان و بازرسان انتخاباتی به این موضوع شد.

یکی دیگر از شهروندان کوهدشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان از راه اندازی کاروانهای هواداران در برخی از مناطق شهر گله مند بود و اظهار داشت: سرو صدای فراوان هوادران موجب اخلال در نظم محلات شهر شده است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: روند تبلیغات انتخاباتی تاکنون علی رغم وجود برخی تخلفات از سوی کاندیداها در مجموع رضایت بخش بوده است.

حسن شریعت نژاد ادامه داد: تاکنون برخی از تخلفات کاندیداها توسط هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی مستند سازی شده است.

وی به برخی تخلفات انجام شده توسط کاندیداها اشاره کرد و بیان داشت: نصب بنرهای تبلیغاتی تنها در محل ستادهای تبلیغاتی مجاز است در حالیکه برخی کاندیداها در مناطق مختلف شهر اقدام به نصب بنر کرده بودند که در این زمینه پیگیری ها انجام و مشکل برطرف شد.

رئیس ستاد انتخابات استان لرستان همچنن با اشاره به تخلف برخی کاندیداها مبنی بر راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از سیستم صوتی در خارج از ستاد، تصریح کرد: راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط های سخنرانی و ستادها خلاف قانون است.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه در این رابطه تذکرات لازم به کاندیداهای متخلف داده شده است، بیان داشت: حد و مرز تبلیغات انتخاباتی تا جایی است که موجب آزار و اذیت و ایجاد مشکل برای شهروندان نشود.

وی ضمن دعوت کاندیداها به رعایت قوانین و مقررات تبلیغات انتخاباتی، یادآور شد: تخلفات کاندیداها در این زمینه به طور مستمر رصد و مستند سازی می شود.

شریعت نژاد با تاکید بر اینکه تخلفات انتخاباتی در استان در سطح وسیعی نیست، افزود: سلامت فضای تبلیغات انتخاباتی در استان با تمهیدات اندیشیده شده در حد مطلوبی است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان خواستار پایبندی کاندیداها به قوانین موجود در این زمینه شد و بیان داشت: امید می رود با توجه به وضعیت کنونی شور و شوق انتخاباتی در لرستان انتخاباتی پرشور و با مشارکت حداکثری داشته باشیم.