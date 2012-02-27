تعداد چاه های غیر مجاز آب در آذربایجان شرقی بیشتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، ارسلان هاشمی شامگاه یکشنبه در جلسه هم اندیشی مدیران آب منطقه ای آذربایجان شرقی افزود: در حال حاضر 13 هزار و 490 حلقه چاه غیرمجاز در حوضه های آبریز استان وجود دارد که برنامه ریزی های لازم برای کنترل این چاه ها صورت گرفته و در ماه های اخیر تعداد زیادی از آن ها مسدود شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی دانش آموزی نجات آب برای 153 هزار دانش آموز مقطع راهنمایی ، از خانه کشاورز برای همفکری در اجرای این طرح با معرفی روستاها و نواحی آموزشی اولویت دار دعوت به همکاری کرد و افزود: تربیت نسل آتی با آموزش های لازم اقدامی بسیار ضروری است که می تواند در مصرف بهینه آب خصوصاً رعایت الگوی کشت مناسب در حوضه دریاچه ارومیه اقدامی بسیار موثر و عملی باشد و نتیجه آن ایجاد اشتغال و کسب درآمد مطمئن برای ساکنان این حوضه خواهد بود.

درادامه قنبری ، رئیس خانه کشاورز استان آذربایجان شرقی نیز با اظهار خرسندی از وجود تعاملات سازنده بین خانه کشاورز و آب منطقه ای آذربایجان شرقی ، تسهیلات و کمک های بلاعوض دولت برای اجرای آبیاری تحت فشار ، نقش کشاورزی را در حفظ محیط زیست مهم تلقی کرد و افزود: در کنار بهره وری و راندمان باید برنامه ریزی برای اصلاح کارایی محصول در مزرعه صورت گیرد که در این خصوص ارائه راهکارهای فنی ، مدیریتی ، سازمانی و کشاورزی لازم و تشکیل کمیته های مصرف بهینه آب در روستاها با حضور مقامات محلی روستایی انجام گیرد.

در پایان جلسه اعضای خانه کشاورز شهرستان های استان به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

شایان ذکر است از سال 89 با ایجاد تعامل نزدیک دبیران خانه کشاورز استان و شهرستانهای تابعه در جلسات هم اندیشی برای مصرف بهینه آب و نیز طرح مشکلات بین بخش های آب و کشاورزی ، شرکت آب منطقه ای استان ارتباط تنگاتنگی ایجاد شده و اعضای خانه کشاورز به عنوان ذینفعان اصلی بخش آب با بیان نظرات و دیدگاه ها برای تصمیم گیری ، سیاستگذاری و برنامه ریزی در بخش آب ایفای نقش می کنند