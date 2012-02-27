قطع انجام عملیات عمرانی از 25 اسفند ماه/ ضبط مصالح ازسوی شهرداری

احمد افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت مراسم آیینی نوروز و برگزاری جشن های متعدد در پارک های سطح استان خبر داد و گفت: علاوه بر این مراسم آذین بندی هایی نیز در پارک ها و خیابانهای شهر کرج صورت می گیرد تا البرز با آمادگی کامل پذیرای استقبال از نوروز 91 باشد.

وی در ادامه برنامه های ستاد استقبال از نوروز را تشریح کرد و گفت: ثبت مراسم آیینی جشن نوروز در اماکن تاریخی و پارک های سطح شهر از جمله برنامه های ویژه نوروز است.

وی افزود: هماهنگی هایی نیز با رادیو البرز و خبرگزاریها و مطبوعات صورت گرفته است تا برنامه های این ایام پوشش رسانه ای نیز داشته باشد.

قائم مقام ستاد سفرهای نوروزی به برنامه های پیش از آغاز بهار نیز اشاره داشت و افزود: آذین بندی پارک ها و خیابانهای مختلف ،جدول گذاری ، تنظیف شهر ، ایجاد فضای سبز و گلکاری نیز از دیگر برنامه های شهرداری بمنظور استقبال از بهار است.

چهره ورودی شهر آراسته می شود

این مسئول در بخش دیگری به ورودی شهر کرج اشاره کرد و در خصوص آراستگی آن قبل از بهار گفت: بزودی عملیات ایجاد فضای سبز و گلکاری ورودی شهر آغاز خواهد شد و چادر های هلال احمر نیز برای خوش آمد گویی مسافران نوروزی مهیاو برپا خواهد شد.

وی افزود: درتمام سطح شهر نیز لکه گیری و آسفالت انجام می شود.

مناسب سازی نمازخانه پارک های کرج

افضلی گفت: نمازخانه های پارک ها نیز در حال مهیا شدن امکانات برای مسافران و مناسب سازی هستند و طبق توافق انجام شده با اداره کل آموزش و پرورش استان البرز بخشی از مسافران در مدارس سطح شهر اسکان داده خواهند شد.

معاون فنی عمرانی استانداری البرز در ادامه از قطع انجام هر گونه عملیات عمرانی از 25 اسفند ماه خبر داد وگفت: طبق اطلاعیه ای به شهرداری های مناطق انجام هر گونه عملیات عمرانی از 25 اسنفد ماه قطع خواهد شد و در صورت رویت هر گونه مصالح در معابر اصلی تردد و عبور و مرورهای شهری که به نوعی سد معبر محسوب می شود از سوی شهرداری ها ضبط خواهد شد.