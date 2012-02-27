احمد مهدوی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی در پاسخ به این سئوال که با توجه به زمان باقیمانده تا انتخابات مجلس نهم عملکرد آن مرکز تاکنون چگونه بودهاست؟ به خبرنگار مهر گفت: با توجه به تنظیم مراحل برنامهسازی ویژه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در صداوسیمای مرکز خراسان شمالی شامل مراحل تبیین و تشریح، تبلیغ و تهییج، با رویکرد متناسب با هر مرحله برنامهسازی در واحدهای صدا، سیما و خبر انجام شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر که در مرحله تبلیغ انتخابات هستیم و مرحله تهییج را پیشرو داریم در صدای مرکز بیش از 80 ساعت برنامه در قالب برنامههای مختلف و در سیمای مرکز بیش از 28 ساعت برنامه تولید و پخش شده است.
مدیر کل صدا و سیمای خراسان شمالی درباره اینکه برنامههای تولیدی آن مرکز در این خصوص با چه اهدافی تولید میشوند؟ افزود: رویکرد برنامههای تولیدی تبیین و تشریح موضوع انتخابات با حضور کارشناسان سیاسی و اجتماعی، مسئولان اجرایی و نظارت در انتخابات، مصاحبه با شخصیتهای مذهبی و علمی و صاحب نظران، طراحی تولید تیزر و آنونس رادیویی و تلویزیونی و ترغیب مردم برای شرکت حداکثری و آگاهانه در انتخابات است.
مهدوی در پاسخ به این سئوال که آیا در ساختار و محتوای این برنامهها نوآوری و تغییری ملاحظه میشود؟ گفت: استفاده از کلیپها و ولههایی که مردم استان را به زبان محلی دعوت به حضور در انتخابات میکنند، برگزاری مسابقات رادیویی و تلویزیونی با موضوع انتخابات، حضور بیشتر در بین مردم کوچه و بازار و روستاها و تهیه گزارش در جریان عادی زندگی و... از اقدامات نوآورانه در جهت فضاسازی انتخابات در استان است.
وی درباره اینکه مشارکت مردم استان را در این دوره چگونه ارزیابی میکنید؟ توضیح داد: با توجه به وجود قومیتهای مختلف در استان خراسان شمالی و حضور نامزدها از قومیت های مختلف به نظر می رسد حضور مردم در این دوره از انتخابات همچون دورههای گذشته گسترده و پرشور باشد.
مدیر کل صدا و سیمای خراسان شمالی درباره اینکه در روز انتخابات چه برنامه هایی را تدارک دیدید؟ گفت: پیشبینی اعزام 13 اکیپ خبری و تولیدی برای پوشش انتخابات در سطح استان همچنین فعال کردن خبرنگاران شهرستانها، پیشبینی ارتباط زنده با شبکههای سراسری به ویژه شبکه خبر، استقرار یک استودیوی ثابت خبری در ستاد انتخابات استان از لحظات آغاز انتخابات و انعکاس فعالیتهای مجریان انتخابات از برنامههای پیشبینی شده است.
نظر شما