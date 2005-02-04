مدافعان پوششي ماوظيفه خود را نمي دانند / نسبت به خط دفاعي هوشيار باشيم

گروه ورزشي "مهر" : برانكو همچنان اصرار دارد كه از نصرتي و كاملي مفرد در آخرين نقطه دفاعي و مشتركا استفاده كند. او اين موضوع را در بازي با بوسني به نمايش گذاشت و به هر حال به گزينش خود و نحوه قرار دادن دو مدافع در كنارهم اعتقاد دارد. هرچند ممكن است بر اثر ضرورت رحمان رضايي هم به اين خط اضافه شود كه در آن صورت از بين نصرتي با كاملي مفرد يكي كنار مي ماند. اما در هر صورت شكل خط دفاعي ما همين است كه بارها ديده ايم و براي آخرين بار قبل از بازي با بحرين در مصاف با بوسني نيز ديديم.

بوسني كه هنوز خستگي سفر به تهران در تنش مانده بود و انگيزه آنچناني هم براي انجام اين بازي نداشت هر زمان فرصت پيدا كرد و به عبارتي ساده تر هر زمان توپ در منطقه دفاعي ايران بخش شد يك خطر جدي روي دروازه ايران بوجود آورد. هر دو دفاع پوششي ما هنگام حملات حريف يا به دروازه مي چبسند و يا آنقدر از دروازه فاصله مي گيرند. كه اگر توپي پشت سرآنها فرود آيد بايد به انتظار معجزه دروازه بان نشست قطعا وقتي توپ ازآخرين نفر دفاعي عبوركند بايد منتظر فرو ريختن دروازه بود و كافي است يك مهاجم فرصت طلب در بين دو مدافع پوششي ما جاگيري كند. كاملي مفرد و نصرتي هردو يك خصوصيت مشترك دارند و آنها اين است كه اين دو بعضا وظيفه اصلي خود را از ياد مي برند و به همين دليل است كه متزلزل نشان مي دهند. آنها عادت دارند با توپ حركت كنند در حاليكه وظيفه اصلي بازيكنان پوششي در وهله نخست دفع توپ و خنثي كردن حملات حريف است. وظيفه دو مدافع پوششي ايجاب مي كند كمتر دست به ريسك بزنند چرا كه ريسك كردن در آن منطقه كمتر از خودزني نيست.

اگر محمد نصرتي يكباره مورد انتقاد قرار مي گيرد علتش همين نوع بازي اوست كه بيش از حد با توپ درگير است و يكباره موقعيت را در اختيار مهاجم حريف قرار مي دهد. باز اگر پشت سر اين دو مدافع يك دروازه بان بازيساز باشد مي تواند نقش آخرين بازيكن پوششي را به خوبي ايفا كند اما متاسفانه دروازه بانهاي حال حاضر تيم ملي فقط در چارچوب دروازه خوب كار مي كنند و به ندرت ديده شده كه محوطه جريمه راتحت سلطه خود در آورند. كاري كه در گذشته ايي نه چندان دور احمدرضا عابدزاده انجام مي داد و حتي بعضا تا ميانه هاي زمين هم پيش مي آمد. عابدزاده نه تنها مثل يك مدافع پوششي پشت سرمدافعان عمل مي كرد كه طراح بسياري از حملات و بازيهاي رو به جلو تيم ملي هم بود. اما آيا مي توان از ميرزاپور يا رحمتي چنين انتظاري داشت؟!

اكنون كه اين گونه نيست مدافعان پوششي ما بايست بسيار هوشيارتر از اين حرفها باشند و حالا كه برانكو همچنان به اين نفرات دل بسته بايد متذكر شد كه اين مدافعان در بحرين و در بازيهاي حساس تر مثل مقابل ژاپني كار دست ما خواهند داد. مگر اينكه برانكو اين مهم را به آنها تفهيم كند كه كار اصلي مدافعان و به خصوص دو دفاع پوششي ابتدا دفع توپ به هر شكل ممكن است و از آنها نخواهد كه در كار بازي سازي شركت كنند. نكته مهمتر اينكه فاصله اين دو دفاع با دروازه بان و هافبك ها بايد يك فاصله منطقي باشد كه در حال حاضر اين گونه نيست. كافي است خط حمله و هافبك حريف با چند توپ تك ضرب و سرعتي خود را به محوطه 18 قدم ما برساند آن موقع است كه آشفتگي و سراسيمگي را مي توان در خط دفاع و دروازه مشاهده كرد. نمونه اين آشفتگي را در بازي با بوسني چندين بار به عينه ديديم.