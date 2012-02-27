بررسی زندگی شاعری که در وصف فتح مکه اشعاری سرود

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتاد و دومین جلسه گروه تاریخ و اعلام دانشنامه پیامبر اعظم(ص) با هدف غنای محتوای علمی مقالات با حضور اعضای شورای علمی گروه رسول قلیچ ، قاسم خانجانی در دفتر دانشنامه برگزار و مقاله "بجیر بن زهیر" تألیف سید علی حسینی زاده مورد بررسی محتوایی قرار گرفت .



این مقاله در مورد بُجیر فرزند زُهیر بن ابی سُلمی از صحابه پیامبر(ص) است که شاعر بود. بُجیر به نیکویی شعر می­سرود و برادر و پدرش نیز از شاعران برجسته بوده­اند زمان دقیق مسلمان شدن بُجیر ثبت نشده اما از آنجا که وی اشعاری در وصف فتح مکه و پیروزی پیامبر دارد به احتمال قوی قبل از فتح مکه مسلمان شده است.



در ادامه بررسی محتوایی مقاله "باقوم رومی" تألیف سید علی حسینی زاده در دستور کار قرار گرفت. این مقاله در مورد غلامی رومی، سازنده منبر برای پیامبر(ص) است.



در برخی روایات گفته شده که نجار بوده و غلام زنی از انصار یا سعیدبن عاص بوده که برای پیامبر منبری از جنس درخت طرفاء ساخت این منبر علاوه بر محل نشستن دو پله داشته است علاوه بر اینکه این روایت ضعیف شمرده شده در منابع در مورد نام سازنده منبر پیامبر اختلاف فراوانی وجود دارد .