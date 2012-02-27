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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

نبی به مهر خبر داد:

اسامی کاندیداهای تائید صلاحیت شده فدراسیون فوتبال سه‌شنبه اعلام می‌شود

اسامی کاندیداهای تائید صلاحیت شده فدراسیون فوتبال سه‌شنبه اعلام می‌شود

دبیرکل فدراسیون فوتبال کشورمان از اعلام اسامی کاندیداهای تائید صلاحیت شده برای پست‌های ریاست و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال روز سه‌شنبه اعلام می‌شود.

مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد زمان اعلام اسامی نهایی کاندیداهای پست‌های مختلف فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: اسامی نهایی کاندیداها که می‌تواند در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال شرکت کنند، فردا سه ‍‌شنبه اعلام می‌شود.

گفتنی است کاندیداهای ثبت نام کرده برای احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت رئیسه پیشنهادی‌شان به شرح زیر است:

پست ریاست فدراسیون فوتبال:
علی کفاشیان، محمدحسین قریب، عزیزالله محمدی، جمشید تقی‌زاده، یونس قربانی و مهدی تاج(تاج بصورت شفاهی استعفا داده است)

کاندیداهای احراز پست عضویت به عنوان نماینده روسای هیئت‌های فوتبال استان‌ها در هیئت رئیسه:
غلامرضا بهروان، مراد حاج جعفری و جواد نجار ششکلانی

داوطلبان احراز پست عضویت به عنوان نماینده مدیران عامل باشگاه‌ها در هیئت رئیسه:
علیرضا رحیمی، محمدحسین جعفری و محمد رویانیان

نامزدهای احراز پست عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون به عنوان سایر اعضا:
منوچهر بهمنی، علی اکبر ابرقویی‌نژاد، شاهرخ شهنازی، فریدون اصفهانیان، حبیب الله شیرازی، حیدر بهاروند، نادر وادی‌خیل، منصور قمر، شهاب الدین عزیزی خادم، عبدالرحمان شاه‌حسینی، شهرام دبیری‌اسکویی، علی فتح الله‌زاده و حسین عسگری

کد مطلب 1544776

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