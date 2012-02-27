مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد زمان اعلام اسامی نهایی کاندیداهای پست‌های مختلف فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: اسامی نهایی کاندیداها که می‌تواند در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال شرکت کنند، فردا سه ‍‌شنبه اعلام می‌شود.

گفتنی است کاندیداهای ثبت نام کرده برای احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت رئیسه پیشنهادی‌شان به شرح زیر است:

پست ریاست فدراسیون فوتبال:

علی کفاشیان، محمدحسین قریب، عزیزالله محمدی، جمشید تقی‌زاده، یونس قربانی و مهدی تاج(تاج بصورت شفاهی استعفا داده است)

کاندیداهای احراز پست عضویت به عنوان نماینده روسای هیئت‌های فوتبال استان‌ها در هیئت رئیسه:

غلامرضا بهروان، مراد حاج جعفری و جواد نجار ششکلانی

داوطلبان احراز پست عضویت به عنوان نماینده مدیران عامل باشگاه‌ها در هیئت رئیسه:

علیرضا رحیمی، محمدحسین جعفری و محمد رویانیان

نامزدهای احراز پست عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون به عنوان سایر اعضا:

منوچهر بهمنی، علی اکبر ابرقویی‌نژاد، شاهرخ شهنازی، فریدون اصفهانیان، حبیب الله شیرازی، حیدر بهاروند، نادر وادی‌خیل، منصور قمر، شهاب الدین عزیزی خادم، عبدالرحمان شاه‌حسینی، شهرام دبیری‌اسکویی، علی فتح الله‌زاده و حسین عسگری