مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد زمان اعلام اسامی نهایی کاندیداهای پستهای مختلف فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: اسامی نهایی کاندیداها که میتواند در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال شرکت کنند، فردا سه شنبه اعلام میشود.
گفتنی است کاندیداهای ثبت نام کرده برای احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال و اعضای هیئت رئیسه پیشنهادیشان به شرح زیر است:
پست ریاست فدراسیون فوتبال:
علی کفاشیان، محمدحسین قریب، عزیزالله محمدی، جمشید تقیزاده، یونس قربانی و مهدی تاج(تاج بصورت شفاهی استعفا داده است)
کاندیداهای احراز پست عضویت به عنوان نماینده روسای هیئتهای فوتبال استانها در هیئت رئیسه:
غلامرضا بهروان، مراد حاج جعفری و جواد نجار ششکلانی
داوطلبان احراز پست عضویت به عنوان نماینده مدیران عامل باشگاهها در هیئت رئیسه:
علیرضا رحیمی، محمدحسین جعفری و محمد رویانیان
نامزدهای احراز پست عضویت در هیئت رئیسه فدراسیون به عنوان سایر اعضا:
منوچهر بهمنی، علی اکبر ابرقویینژاد، شاهرخ شهنازی، فریدون اصفهانیان، حبیب الله شیرازی، حیدر بهاروند، نادر وادیخیل، منصور قمر، شهاب الدین عزیزی خادم، عبدالرحمان شاهحسینی، شهرام دبیریاسکویی، علی فتح اللهزاده و حسین عسگری
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