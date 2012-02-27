ثبت نام 18هزار دانش آموز البرزی در مدارس قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم آخوندی قبل از ظهر دوشنبه در همایش بزرگ افسران جنگ نرم که در کانون فرهنگی تربیتی امام علی(ع) استان برگزار شد، اظهار داشت: در سال جاری 18 هزار دانش آموز در مدارس قرآنی استان البرز ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه فطرت در امر تربیت بسیار مهم و اساسی است، گفت: برای دست یافتن به چند آرمان الهی باید چند ویژگی از جمله نهاد و فطرت پاک داشته باشیم و همچنین همواره بر فطرت باید نگاه جدید داشته باشیم.

معلمان باید برای حفظ قرآن کریم به دانش آموزان بسیج شوند

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز اظهار داشت: همه ما باید برای حفظ قرآن کریم به دانش آموزان بسیج شویم تا این رسالت را به نحو احسن اجرایی کنیم.

آخوندی افزود: با مشارکت و همت دانش آموزان باید به اهداف تربیتی دست یابیم و نباید فقط تصدی گری کرد.