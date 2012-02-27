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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

پاداش مربیان مدال آوران بازی‎های پارآسیایی پرداخت می‎شود

پاداش مربیان مدال آوران بازی‎های پارآسیایی پرداخت می‎شود

پس از گذشت بیش از یک سال از برگزاری بازی‎های پاراآسیایی، پاداش اعضای کادر فنی تیم‎ها و ورزشکار مدال آور در این بازی‎ها 13 اسفندماه پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی، بر اساس اعلام سعیدرضا عاصمی، مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی معادل سکه‎های در نظر گرفته شده برای اعضای کادر فنی که ورزشکاران آنها صاحب مدال شده‎اند، پرداخت می‎شود.

وی یادآور شد که بر اساس جدول تنظیمی، اعضای کادر فنی مربیان و تیم‎های مدال آور بازی‏های پاراآسیایی از 13 اسفند ماه با مراجعه به صندوق می‎توانند پاداش های خود را دریافت نمایند.

در اطلاعیه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان آمده است که پاداش کلیه اعضای کادر فنی تا پیش از تعطیلات عید نوروز پرداخت خواهد شد.
 
کد مطلب 1544778

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