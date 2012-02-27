به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی، بر اساس اعلام سعیدرضا عاصمی، مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی معادل سکههای در نظر گرفته شده برای اعضای کادر فنی که ورزشکاران آنها صاحب مدال شدهاند، پرداخت میشود.
وی یادآور شد که بر اساس جدول تنظیمی، اعضای کادر فنی مربیان و تیمهای مدال آور بازیهای پاراآسیایی از 13 اسفند ماه با مراجعه به صندوق میتوانند پاداش های خود را دریافت نمایند.
در اطلاعیه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان آمده است که پاداش کلیه اعضای کادر فنی تا پیش از تعطیلات عید نوروز پرداخت خواهد شد.
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