به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی، بر اساس اعلام سعیدرضا عاصمی، مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزشی معادل سکه‎های در نظر گرفته شده برای اعضای کادر فنی که ورزشکاران آنها صاحب مدال شده‎اند، پرداخت می‎شود.

وی یادآور شد که بر اساس جدول تنظیمی، اعضای کادر فنی مربیان و تیم‎های مدال آور بازی‏های پاراآسیایی از 13 اسفند ماه با مراجعه به صندوق می‎توانند پاداش های خود را دریافت نمایند.