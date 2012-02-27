هفته داغ انتخابات در خراسان شمالی/ شور رای اولی ها برای مشارکت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از انتخابات هم مانند دوره های پیشین، رای اولی ها با شور و شوق بیشتری نسبت به سایرین برای شرکت در انتخابات آماده می شوند.

دوست دارم در تصمیم گیری برای مسائل مختلف زندگی خود مشارکت کنم، شرکت در انتخابات را موثر در سرنوشت زندگی و حق قانونی خود می دانم، از اینکه برای اولین بار در انتخابات شرکت می کنم خوشحالم و احساس بزرگی می کنم و ... اینها جملاتی است که در لابلای حرف های رای اولی ها در گفتگو با خبرنگار مهر، دیده می شود.

رضا محمدی در یکی از مراکز تهیه غذا کار می کند او می خواهد برای نخستین بار در انتخابات شرکت کند،

وقتی از او در مورد احساس رای اولی بودن پرسیدم ابتدا پاسخی نداد اما پس از گذشت چند لحظه گفت: وقتی به این فکر می کنم که می خواهم برای نخستین بار رای بدهم احساس می کنم به سطحی از توانایی فکری رسیده ام که باید در سرنوشت جامعه خود موثر باشم.

وی می گوید: فکر می کنم مسئولیت ما رای اولی ها برای شناخت کاندیدای مناسب و حضور در انتخابات بیشتر از سایر افراد جامعه است.

محمدی در مورد مشخصات کاندیدای مورد نظرش گفت: من سعی می کنم در طول این یک هفته با انجام تحقیقات کافی و پرس و جو از افراد مورد اطمینان نخستین رای خودم را به فردی که دارای قوه بیان جسورانه و صادقانه و همچنین تحصیلات عالیه باشد بدهم.

با نوجوان دیگری گفتگو می کنم، او خود را مهدی تیمورزاده معرفی می کند.

او که برای شرکت در انتخابات و رای دادن یک روز دیرتر به دنیا آمده است می گوید: خیلی سخت است که فقط برای یک کسری سن دارم و نمی توانم در انتخابات شرکت کنم اما بی صبرانه منتظر انتخابات ریاست جمهوری دوره آینده هستم.

محمود تقی پور، نوجوان دیگری است که چند روزی از پیوستن او به خیل عظیم دانشجویان می گذرد، از او در مورد احساس رای اولی بودن پرسیدم می گوید: احساس می کنم در سرنوشت شهر و استان خودم سهیم شده ام اگر چه این سهم اندک به نظر برسد، اما برای دخالت یک شهروند عادی در سرنوشت مدیریتی استان موجب افتخار و غروراست.

او نماینده اصلح را فردی مردمی، دارای نگرش سیاسی تاثیر گذار، با ایمان، خدمتگزار و عدالتخواه معرفی می کند.

تقی پور ادامه می دهد: هنوز پس از گذشت چند روز از آغاز تبلیغات نتوانسته کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کند.

وی می گوید: تا لحظه ای که انتخاب خود را بر روی کاغذ رای ننوشته ام فرصت برای تفکر بیشتر و انتخاب نماینده اصلح وجود دارد.

مهسا قربانی نیز از اینکه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی می تواند شرکت کند اظهار خوشحالی می کند و می گوید: امروز هم مثل روز تولدم برای همیشه عمر، در ذهنم باقی خواهد ماند.

او می گوید: از اینکه می توانم در سرنوشت کشورم موثر باشم به خود می بالم و امیدوارم با اولین رایی که می دهم اولا به تکلیفم عمل کرده باشم و ثانیا، انتخابم انتخاب درستی باشد و نماینده ای به مجلس برود که شایسته این جایگاه است.

این دختر جوان بجنوردی در مورد نحوه انتخاب نامزد مورد علاقه اش می گوید: به کسی رای می دهم که به فکر جوانان و آینده کشور باشد، مصلحت کشور برایش مهمتر از مصلحت شخصی اش بوده و فردا که به مجلس رفت مردم را فراموش نکند.

دختر خانم دیگری که خود را نرگس فخرطه معرفی می کند می گوید: چند ماهی به تکمیل شدن سن قانونی ام برای رای دادن باقی مانده، اما اگر نمی توانم خودم در این دوره از انتخابات رای بدهم، اما در تشویق دیگران به شرکت در انتخابات دریغ نخواهم کرد.

سهیلا الهی 19نیز در مورد حضور خود در انتخابات 12 اسفند، ضمن ابراز خوشحالی از این که می تواند در سرنوشت کشورش دخیل باشد می گوید: این حضور برایم خاطره ای بیاد ماندنی خواهد بود و امیدوارم که با دادن این رای، به تکلیف خودم در مقابل خون پاک شهدا عمل کرده باشم.

او در ادامه می گوید: برای انتخاب کاندیدای اصلح با پدر و مادرم و افراد فامیل که آگاهی بیشتری از سوابق کاندیداها دارند مشورت می کنم.

استان خراسان شمالی با جمعیت 843 هزار نفر، 58 هزار و 540 نفر رای اولی دارد.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز 12 اسفند در سراسر کشور برگزار می شود.

