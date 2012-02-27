انتخابات برای نظام نمره آور است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح دوشنبه در شانزدهمین جلسه ستاد انتخابات استان افزود: باید دغدغه ها را کاهش دهیم و با تجربه ای که نسبت به طرحها و نقشه های دشمنان از انتخابات 88 کسب کرده ایم به هیچ عنوان نباید مجددأ با آن کش و قوسها و چالشها روبرو شویم.

وی ادامه داد: در نظام اسلامی ما دین و مردم در کنار هم در حکومت و حاکمیت نقش آفرینی و مدیریت می کنند و این ویژگی در هیچ نظامی وجود ندارد.

جمشیدی اضافه کرد: کشورهای بیگانه و بخصوص دشمنان نظام قضاوت و رفتارشان را با ما، بر اساس میزان شرکت مردم در انتخابات تعیین می کنند و هر چه حضور فراوان تر و گسترده تر باشد، جایگاه نظام در نگاه بین المللی مقتدر و مستحکم تر خواهد بود.

رئیس ستاد انتخابات استان با اشاره به رفتار تبلیغاتی کاندیداها گفت: اسلام دین اعتدال است و به دلیل وجود فضای شور و شوق انتخاباتی و حضور گسترده مردم در این امر خطیر ، خیلی از سخت گیری ها را انجام نمی دهیم اما اگر در جایی مشاهده کنیم که کاندیداها یا هوادارانشان خدای نکرده دستاوردهای نظام را زیر سئوال برده و از خط قرمز ها عبور کنند حتمأ با آنها برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

وی با بیان این مطلب افزود: هیئتهای اجرایی و در رأس آنها فرمانداران باید تذکرات و هشدارهای لازم را در این خصوص تا پایان زمان تبلیغات با مسئولان ستاد های کاندیداها به صورت مستمر داشته باشند.

جمشیدی در پایان تاکید کرد: دشمن به دنبال استراتژی حضور حداقلی و ترکیب نمایندگان از میان کاندیداها یی که تفکراتشان به آنها نزدیکتر است، هستند. به همین دلیل مردم باید هوشیار بوده و کسی را انتخاب کنند که کارنامه مورد قبولی در نظام اسلامی دارد.