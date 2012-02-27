محمود حکیمی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر پیشکسوت درآستانه برپایی مراسم نکوداشت خود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال 1359 تا الان بسیار گفته بودند که می‌خواهیم برای تو و کتاب‌هایی که پیش از انقلاب منتشر کرده بودی مراسمی برگزار کنیم، اما مانند آن مراسم تاکنون انجام نشده و البته من هم زیر باز برگزاری آن نرفتم.

وی در پاسخ به سئوالی درباره چرایی این موضوع افزود: واقعیت این است که نمی‌خواستم سختی کار را به گردن کسی بیندازم. یادم هست هم من و هم مرحوم طاهره صفارزاده را برای برگزاری چنین مراسم‌هایی مخاطب قرار می‌دادند، اما ما زیر بارش نمی‌رفتیم. این بار هم اصرار به اندازه‌ای بود که من به ناچار پذیرفتم.

حکبمی افزود: برپایی این نوع از مراسم در هر صورت هزینه‌بر است و به نظر من بودجه وزارت ارشاد و آموزش و پرورش هم برای مردم است و باید برای آنها خرج شود. همین مساله بود که مرا به قبول نکردن آن متمایل می‌کرد.

وی تصریح کرد: البته شهرداری تهران پنج یا شش سال قبل برای من چنین مراسمی را گرفت که البته دلیل آن نیز این بود که در نظرخواهی شهراری از اعضای کتابخانه‌های عمومی‌اش گویا آثار من بیشترین مخاطب را داشته است و برای این موضوع با حضور شهردار تهران از من تقدیری به عمل آورد.

این نویسنده در ادامه افزود: در این سال‌ها به مناسبت‌های مختف از من تجلیل شده است، اما هیچ کدام را بیشتر از مراسمی که مرا خادم فرهنگ عاشورا معرفی کرد، دوست نداشتم. این عنوان به خاطر 25 مقاله و چهار کتابی بود که درباره فرهنگ عاشورا داشتم. اتفاقا در منزلم لوح آن را بالاتر از سایر لوح‌های مشابهی که به من داده شده، قرار داده‌ام.