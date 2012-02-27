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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

همتی به مهر مطرح کرد:

میانگین اخذ رای مکانیزه در فسا حدود 60 تا 70 نفر در ساعت است

میانگین اخذ رای مکانیزه در فسا حدود 60 تا 70 نفر در ساعت است

شیراز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان فسا گفت: انتخابات در این شهرستان به صورت 100 درصد مکانیزه برگزار می شود و به صورت میانگین ساعتی حدود 60 تا 70 اخذ رای انجام می شود.

احمد همتی بوشهری در گفتگو با خبرنگارمهر در خصوص مکانیزه برگزار کردن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان افزود: 135 حوزه در این شهرستان قرار دارد که در حال حاضر تمامی ترمینالها و تجهیزات نصب شده است.

وی ادامه داد: سه نوع شعبه در این شهرستان مد نظر قرار داده شده که شعبه عادی، پر ازدحام و شلوغ نامگذاری شده است.

فرماندار شهرستان فسا تصریح کرد: برای شعبه های عادی یک صندوق، شعبه های شلوغ دو صندوق و شعبه های پر ازدحام سه صندوق مد نظر قرار داده شده است.

همتی بوشهری با اشاره به تعداد شعب شهری و روستایی در شهرستان فسا تصریح کرد: با60 شعبه شهری، 70 شعبه روستایی و 27 صندوق سیار و 108 صندوق ثابت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در شهرستان فسا برگزار می کنیم.

کد مطلب 1544785

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