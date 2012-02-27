مرد اسید پاش الوندی از قصاص نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرد 50 ساله‌ای که در سال 85 بر سر مسائل خانوادگی و درگیریبا باجناقش اقدام به اسیدپاشی کرده بود، با تلاش اعضای شورای حل ‌اختلاف قزوین و رضایت شاکی از قصاص رهایی یافت.

تابستان سال 85 ماموران آگاهی شهرستان البرز از طریق تماس تلفنی از یک فقره اسید پاشی در این منطقه مطلع و بلافاصله در محل حاضر شدند.

با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد مردی به هویت (الف.ح) از سوی باجناقش مورد اسید پاشی قرار گرفته و با کمک همسایه‌ها به بیمارستان منتقل شده است.

به گفته همسر فرد مضروب، همسرش به محض باز کردن درب منزل مورد ضرب و جرح از سوی باجناقش قرار می ‌گیرد و سپس متهم اقدام به اسیدپاشی می ‌کند و متواری می‌شود.

فرد مضروب در بیمارستان با وجود تلاش کادر پزشکی 80 درصد بینایی چشم راست خود را از دست می ‌دهد و بخشی از گوش راست و پوست گردن و صورتش نیز دچار آسیب می ‌شود.

ماموران در حال تلاش برای دستگیری متهم بودند که وی ساعاتی پس از اقدام هولناکش خود را به پلیس معرفی کرد.

متهم به هویت (ع ـ ب) 50 ساله از همان ابتدای بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کرد و گفت: من و باجناقم مدتی بود با یکدیگر در مورد مسائل خانوادگی درگیر بودیم و روز حادثه برای گفتگو و حل مسئله به درب منزل باجناقم رفتم که خودش درب را باز کرد و در جلوی خانه با هم صحبت کردیم و در همین حین با هم درگیری لفظی پیدا کردیم.

وی افزود: متاسفانه من نتوانستم خودم را کنترل کنم و با چوب دو ضربه به دست و سر او وارد کردم و یک استکان حاوی محلول لوله بازکن را به صورتش پاشیدم و از ترس فرار کردم.

متهم یادآورشد: محلول را برای انتقام با خود برده بودم و می ‌دانستم که این اختلاف حل نخواهد شد اما امروز از اقدامی که انجام دادم پشیمان هستم.

با اعتراف صریح متهم به جرمش و تقاضای قصاص از سوی باجناق متهم وی روانه‌ زندان شد.

متهم به اسیدپاشی در زندان در انتظار اجرای حکم بود که با تلاش اعضای شورای حل اختلاف، شاکی رضایت داده و وی پس از پنج سال تحمل حبس، آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت.

واحد صلح و سازش شورای حل اختلاف قزوین از ابتدای سال جاری تاکنون 13 پرونده با موضوعات مختلف از قبیل پرونده های مالی، سرقت و نزاع را با مصالحه و سازش به اتمام رسانده است.