  1. استانها
  2. یزد
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۳۱

اخبار انتظامی استان یزد/

کشف یک میلیارد تومان کالای قاچاق در یزد

کشف یک میلیارد تومان کالای قاچاق در یزد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس آگاهی استان یزد از کشف یک میلیارد تومان کالای قاچاق در یک ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس آگاهی استان یزد اعلام کرد: در یک ماه گذشته بیش از یک میلیارد تومان کالای قاچاق کشف و ضبط شد.

وی افزود: در یک ماه گذشته انواع کالاهای قاچاق کشف شده شامل 694 قطعه تجهیزات ماهواره، 45 هزار و 855 عدد مواد محترقه، هزار و 990 عدد لوازم آرایشی و بهداشتی، هفت 980 عدد فرآورده های شیلاتی، پنج هزار و 28 عدد البسه، 29 هزار و 400 کیلوگرم برنج، سه هزار و 100 پاکت دخانیات، شش دستگاه وسیله نقلیه، 860 لیتر سوخت، 559 حلقه سی دی و نوار کاست، دو هزار و 349 لیتر مشروبات الکلی دست ساز و 26 بطری مشروبات خارجی بوده است.

کشف 557 جفت کفش قاچاق در خاتم
 
ماموران ایستگاه بازرسی خاتم الانبیا یزد در بازرسی از یک دستگاه کامیون کالای قاچاق شامل کفش و البسه و مشروبات الکلی کشف و ضبط کردند.
 
ماموران ایستگاه بازرسی خاتم یزد در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و کنترل خودرو های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.
 
در بازرسی از خودرو 557 جفت کفش اسپرت و 36 ثوب البسه و یک بطری مشروبات الکلی کشف و ضبط شد و در این رابطه راننده خودرو دستگیر شد.
کد مطلب 1544788

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها