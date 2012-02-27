رسانه ها مناظره های احزاب و ائتلاف های مختلف را منعکس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد غفاری یکشنبه شب در نشست هم اندیشی با مدیران رسانه ها، ضمن تقدیر از عملکرد رسانه های استانی در ایام انتخابات، جلوگیری از سیاه نمایی ها، شور آفرینی در رای اولی ها و تبیین ساختار اخذ رای را از ماموریت های رسانه ها در روزهای باقیمانده تا زمان انتخابات عنوان کرد.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی در این نشست که با هدف همکاری بیشتر رسانه ها و ستاد انتخابات استان در اطلاع رسانی انتخابات مجلس نهم و میان دوره ای خبرگان رهبری برگزار شد، از آمادگی تمامی عوامل و فراهم شدن شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور خبر داد.

غفاری از آمادگی ستاد انتخابات استان برای پاسخگویی به سوالات خبرنگاران در بخش های مختلف خبر داد و خواستار تلاش رسانه ها برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات شد.

وی انتخابات از دیدگاه بین المللی را عامل بازدارنده در مقابل تهدیدات دشمنان خواند و گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات باعث معرفی الگوی مردم سالاری دینی به دنیا خواهد بود.

وی افزود: استراتژی نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامی سطوح در قبال انتخابات، حضور گسترده، قانون مداری، عدالت محوری و صیانت از آرای مردم است.

در ادامه این جلسه مدیران رسانه های استان به ارائه نظرات خود در خصوص فرآیند تبلیغات و حضور مردم در انتخابات پرداختند.

اصلاح قانون تبلیغات انتخابات، لزوم افزایش فضاسازی های شهری در مشهد، تبیین ساختار برگزاری انتخابات برای مردم، فراهم کردن امکان بازدید خبرنگاران از ستاد انتخابات، برگزاری مناظره های انتخاباتی در صدا و سیما، پاسخگویی دستگاه های مسئول در برگزاری انتخابات، جلوگیری از تخریب کاندیداها از جمله موارد مطروحه توسط مدیران رسانه های استان در این جلسه بود.