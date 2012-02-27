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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

افشارنادری در گفتگو با مهر:

ایرانیان همیشه رکورد حضور در پای صندوقهای رأی را شکسته اند

ایرانیان همیشه رکورد حضور در پای صندوقهای رأی را شکسته اند

فیروزکوه – خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان فیروزکوه گفت: مردم ایران با شرکت در انتخابات متعدد همواره توانسته اند‌ در دنیا، رکورد حضور در پای صندوقهای رأی را بشکنند و نشان دهند مردم سالاری در ایران اسلامی بیشتر از کشورهای غربی و لائیک جلوه دارد.

سعید افشارنادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عده ای از دشمنان فکر تحریم انتخابات را در سر دارند، و خواهند گفت که انتخابات آزاد نیست تا بتوانند مردم را دلسرد کنند.

وی بیان داشت: این دشمنان به تخریب چهره نامزدهای انتخاباتی می پردازند و قصد دارند انتخابات را کم رونق جلوه دهند.

این مسئول ادامه داد: نتیجه انتخابات که مسئله بسیار مهمی است مسئله دوم است، مسئله اول نفس انتخابات است که باید با شور و هیجان و حضور مردم صورت گیرد و این موضوع در درجه اول قرار دارد.

وی گفت: این که دشمنان ملت و طمع ورزان به این آب و خاک نتوانسته ‌اند در طول سالهای گذشته گزندی به این کشور وارد کنند به دلیل حضور، اراده و مشارکت مردم درصحنه های مختلف بوده است.

فرماندار فیروزکوه افزود: مشارکت در سرنوشت کشور علاوه بر این که در اداره و تعیین مدیریت کشور نقش دارد، در خنثی کردن توطئه دشمنان هم بزرگترین نقش را ایفا می ‌کند و قطعاً این مشارکت در 12 اسفندماه امسال تکرار خواهد شد.

نامزدهای انتخابات از اعلام آمار سست پرهیز کنند

وی یادآور شد: نامزدهای انتخاباتی در تبلیغات از نادیده گرفتن ارزشهای نظام، تخریب یکدیگر و از دادن آمارهای سست پرهیز کنند.

افشار نادری اضافه کرد: اگر قرار است نامزدها آماری را به مردم اعلام کنند، این آمارها دقیق باشد و تلاش کنند با مردم با کمال صداقت حرف زده و عقیده واقعی خود را برای آنان بیان کنند.

وی بیان داشت: این طور نباشد که به خاطر جذب یک دسته یا یک گروه، حرفی بزنند که وحدت ملت خدشه ‌دار شود.

کد مطلب 1544792

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