به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار ذوب آهن موفق شد با نتیجه سه بر صفر از سد حریف تبریزی بگذرد و عنوان قهرمانی رقابت‌های سوپرلیگ سال 90 را از آن خود کند.



مسابقات سوپرلیگ والیبال نشسته، آذر ماه سال جاری آغاز شد و روز گذشته پس از برگزاری 42 مسابقه (رفت و برگشت) در اصفهان به کار خود پایان داد.



بدین ترتیب پرونده سوپر لیگ والیبال نشسته امسال با قهرمانی ذوب آهن اصفهان، نایب قهرمانی گسترش فولاد تبریز و عنوان سومی نفت و گاز گچساران، بسته شد.

