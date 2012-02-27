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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

ذوب آهن اصفهان فاتح رقابت‎های سوپر لیگ والیبال نشسته شد

ذوب آهن اصفهان فاتح رقابت‎های سوپر لیگ والیبال نشسته شد

دیدار پایانی رقابت‌های سوپر لیگ والیبال نشسته، موسوم به جام ایثار بین تیمهای ذوب آهن اصفهان و گسترش فولاد تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار ذوب آهن موفق شد با نتیجه سه بر صفر از سد حریف تبریزی بگذرد و عنوان قهرمانی رقابت‌های سوپرلیگ سال 90 را از آن خود کند.

مسابقات سوپرلیگ والیبال نشسته، آذر ماه سال جاری آغاز شد و روز گذشته پس از برگزاری 42 مسابقه (رفت و برگشت) در اصفهان به کار خود پایان داد.

بدین ترتیب پرونده سوپر لیگ والیبال نشسته امسال با قهرمانی ذوب آهن اصفهان، نایب قهرمانی گسترش فولاد تبریز و عنوان سومی نفت و گاز گچساران، بسته شد.
 

کد مطلب 1544797

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