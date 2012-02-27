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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۵۶

حسنی به مهر خبرداد:

عرضه نامحدود برنج در نمایشگاههای بهاره/ قیمت از 800 تا 2100 تومان

عرضه نامحدود برنج در نمایشگاههای بهاره/ قیمت از 800 تا 2100 تومان

رئیس اتحادیه کشوری بنکداران با اشاره به جلسه روز یکشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین برنج مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال، گفت: برنج به صورت نامحدود در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا عرضه خواهد شد و محدوده قیمتی 800 تا 2100 تومانی خواهد داشت.

قاسمعلی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصمیمات جدید برای عرضه نامحدود برنج در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا گفت: پیرو جلسه روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بر این شد که عرضه برنج خارجی به صورت نامحدود و منطبق با نیاز مردم در ایام پایانی سال، با قیمت مناسب تامین و توزیع شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: بر این اساس محدوده قیمتی هر کیلوگرم برنج از 800 تا 2100 تومان در نوسان خواهد بود که بسته به نوع برنج، متفاوت است. این درحالی است این کالا از دهم تا بیستم اسفندماه در نمایشگاههای عرضه مستقیم توزیع خواهد شد.

وی تصریح کرد: برنج‌هایی که عرضه خواهد شد، از کشورهای تایلند، اروگوئه، پاکستان و هند تامین شده و در غرف ویژه‌ای که در اختیار اتحادیه بنکداران مواد غذایی است، توزیع می‌شود.
 

کد مطلب 1544798

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